Legarreta responde a Manjarrez por burlas hacia Mía Rubín

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Recientemente, Andrea Legarreta respondió a un comentario realizado por Ricardo Manjarrez, conductor del programa ''Ventaneando'', en una publicación de redes sociales sobre su hija Mía Rubín. Manjarrez, quien asistió a una gala organizada por la revista ''Vogue'' en conmemoración del Día de Muertos, compartió su opinión sobre las poses de Mía frente a las cámaras, sugiriendo que su estilo era más adecuado para los premios Elliot, que celebran la influencia de personalidades de Internet.

Mía Rubín, hija de los artistas Erik Rubín y Andrea Legarreta, fue capturada en video durante el evento, el cual fue posteriormente publicado por el portal ''Inventadas''. En su comentario, Manjarrez también elogió la apariencia de Mía, aunque añadió que tras varias poses parecía ''contracturada''. El comentario fue bien recibido, acumulando muchos ''likes'' de usuarios en redes sociales.

La reacción de Legarreta no se hizo esperar; criticó la observación de Manjarrez a través de su cuenta de Instagram, escribiendo de manera sarcástica: ''jajajajaja SÚPER GRACIOSO'', acompañado de un emoji de payaso. Manjarrez, al notar la respuesta, aclaró que aunque él había grabado el video, la publicación original surgió de la cuenta ''Inventadas'' y no pertenecía a él. "Yo grabé a todos los asistentes y lo subí a mis historias, yo no soy la cuenta de ''Inventadas'', sorry", comentó.

Durante este intercambio, un usuario sugirió que Legarreta podría tomar medidas en contra de Manjarrez dentro de Televisa, a lo que él respondió que no había tenido acceso a la cadena, por lo que su situación se mantendría sin cambios. En paralelo, otro comentario de interés fue el de la actriz Fátima Torre, quien se rió del video de Mía, lo que generó críticas, ya que algunos consideraron que su reacción no era adecuada para alguien de su edad.

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Este cruce de comentarios ha atraído la atención en redes sociales, reflejando la sensibilidad en torno a las críticas dirigidas a figuras públicas jóvenes y el uso de plataformas digitales para compartir opiniones sobre su vida y carrera.