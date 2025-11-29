LIMP BIZKIT EN CDMX

El “Gringo Papi Tour 2025” de Limp Bizkit previsto para este sábado en la explanada del Estadio Azteca cambia de sede al Estadio Fray Nano, espacio que permitirá recibir a los fans sin complicaciones y con mejores condiciones para el flujo del público.

El concierto no solo marca el regreso de Limp Bizkit a la Ciudad de México; también será una noche nostálgica, pues el show servirá para honrar la memoria del bajista Sam Rivers, recientemente fallecido.La banda de nu metal no viene sola, estará acompañada de varias bandas y el concierto será en formato festival. Para quienes ya tiene boleto, estos serán válidos en la nueva sede, no hay que cambiarlos ni hacer trámites adicionales, además las zonas, secciones y localidades se respetarán, así como las fechas y horarios.