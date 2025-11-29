logo pulso
AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Por El Universal

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
LIMP BIZKIT EN CDMX

El “Gringo Papi Tour 2025” de Limp Bizkit previsto para este sábado en la explanada del Estadio Azteca cambia de sede al Estadio Fray Nano, espacio que permitirá recibir a los fans sin complicaciones y con mejores condiciones para el flujo del público.

El concierto no solo marca el regreso de Limp Bizkit a la Ciudad de México; también será una noche nostálgica, pues el show servirá para honrar la memoria del bajista Sam Rivers, recientemente fallecido.La banda de nu metal no viene sola, estará acompañada de varias bandas y el concierto será en formato festival. Para quienes ya tiene boleto, estos serán válidos en la nueva sede, no hay que cambiarlos ni hacer trámites adicionales, además las zonas, secciones y localidades se respetarán, así como las fechas y horarios.

LA LEYENDA VIVA DEL ROCK QUE CELEBRA 50 AÑOS DE TRAYECTORIA, SE PRESENTARÁ ESTE DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE CON SU GIRA “IT’S A NICE DAY TO… TOUR AGAIN!” EN LA CDMX

