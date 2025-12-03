logo pulso
BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

llegarán al ALTAR

EL POSIBLE COMPROMISO SURGE DESPUÉS DE QUE LA INTÉRPRETE PRESUMIÓ UN ANILLO EN EL DEDO DE LA MANO IZQUIERDA

Por El Universal

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO.- Parece que ya no tendrá que comprarse “flores sola”: Miley Cyrus y el productor Maxx Morando llegarán al altar. 

El posible compromiso surge después de que la intérprete de “Flowers” acudiera este lunes, al estreno mundial de “Avatar: Fuego y Ceniza” en Los Ángeles, donde presumió un anillo en el dedo anular de la mano izquierda. La pareja incluso posó junta frente a las cámaras durante su paso por la alfombra roja.

No obstante, no era la primera vez que lucía la joya: ya había sido vista a mediados de noviembre, según Deux Moi. Aunque ninguno de los dos ha confirmado la noticia, la diseñadora Francesca Consulting, de la firma de joyería Jacquie Aiche, declaró a “People” que realizaron un anillo “a medida”, con una piedra de talla cojín engastada en una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates.

Cyrus y Morando fueron vinculados sentimentalmente en diciembre de 2021, cuando se les captó con gestos cariñosos entre bastidores durante el especial navideño que ella realizó para NBC, “La fiesta de Nochevieja de Miley, en Miami”. Un año después, la relación quedó prácticamente confirmada cuando fueron fotografiados besándose en West Hollywood.

