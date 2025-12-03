logo pulso
Estado

Invertirán 6 mdp en tratamiento hidráulico

Por Redacción

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- La presidencia municipal de Ciudad Valles anunció una inversión de seis millones de pesos para arreglar filtros en la Dapas y evitar turbiedades por lluvias en el abastod e agua potable para la cabecera municipal.

Como lo habia adelantado hace semanas el director de la Dirección de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento (Dapas), Óscar Osmín Meraz Echeverría, ante la imposibilidad actual de hacer una inversión para renovar la planta de Agua Potable, habría una inversión en el sistema de filtrado temporal.

Este inicio de semana, la alcaldía explicó que habría una inversión de un millón de pesos de reparación y reposiciones por cada filtro (son seis), que evitaría que el agua turbia pase a los tanques de almacenamiento y, consecutivamente a las casas.

La capacidad de filtrado de la ciudad se ha ido perdiendo, luego de que las pozas de filtración llevan más de 45 años funcionando, ininterrumpidamente, sin que se les fuera dado ningún tipo de mantenimiento.

