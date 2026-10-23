Los Avengers del reggaetón mexa presentan "Ronroneame Remix"

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El rapero Ruzzo Doblezz y el productor DJ Drewther, conocido como "El favorito de los enemigos", ambos originarios del oriente de la Ciudad de México, estrenaron "Ronroneame - Remix", que reúne a exponentes del Reggaetón Mexa como El Malilla, El Bogueto, Cachirula y LOOJAN.

La colaboración llega después de que El Malilla se sumara al tema original en una versión publicada únicamente en SoundCloud. En su momento, el reguetonero describió su participación como una forma de seguir contribuyendo a la cultura del barrio e impulsar el "perreo hecho en México".

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"Como buen Tony Stark, junté a los Avengers", publicó Drewther en redes sociales previo al estreno, al que también describió como "el junte pa' la historia". Por su parte, los fans ya califican el tema como "el remix del año" y anticipan que se convertirá en uno de los temas que ambientarán sus fiestas de Halloween.Doblezz también compartió la emoción que representa este proyecto musical y destacó el esfuerzo detrás de su logro. "no tengo palabras para describir como me siento, esto es muy especial para mí, porque me demostré a mí mismo y al mundo q los sueños se hacen realidad con esfuerzo disciplina y constancia. los amo gracias a todos", expresó.En tanto, El Bogueto, encargado de abrir el tema, celebró su participación con el mensaje "Regresó el Bogueto Chakal", en referencia a la faceta del artista que sus seguidores extrañaban y pedían volver a escuchar.LOOJAN se sumó a la celebración con una publicación en la que describió el videoclip como "el video oficial de los Avengers" y aseguró que el remix pasará a la historia del reguetón. A su vez, Cachirula agradeció la oportunidad de "ser parte de este gran momento para el género", mientras que El Malilla resaltó la importancia de la unión entre los artistas.La portada de "Ronroneame Remix" presenta a los artistas disfrazados de superhéroes, como parte de una propuesta visual que acompaña el concepto de la colaboración.Con 1.9 millones y 2 millones de oyentes mensuales en Spotify, respectivamente, DJ Drewther y Ruzzo Doblezz se han abierto camino dentro de la escena urbana desde distintas vertientes. Drewther destaca por explorar géneros como el cumbiatón, el underground y el maleanteo, además de presentarse en festivales como EDC y Coca-Cola Flow Fest. Doblezz, por su parte, se acercó a la música desde joven y comenzó su trayectoria en el rap y el hip-hop.A diferencia del primer video de "Ronroneame", grabado en los barrios que vieron crecer a Drewther y Doblezz, el remix traslada la fiesta a una mansión con una atmósfera misteriosa y un ambiente que invita al perreo.Como es costumbre en los lanzamientos musicales, este viernes se llevará a cabo una release party de "Ronroneame Remix". Los interesados podrán solicitar su acceso gratuito a través del enlace compartido por Ruzzo en su cuenta de Instagram. Quienes no alcancen boleto podrán comprarlo directamente en el lugar del evento, sujeto a disponibilidad, ya que la venta se suspenderá al alcanzar la capacidad máxima del recinto.