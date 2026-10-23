Rescatan a 11 bañistas en Mazatlán por corrientes fuertes

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En un lapso de 48 horas, en diversas playas de Mazatlán 11 bañistas, cinco del sexo femenino, han sido rescatados del mar al ser arrastrados por las corrientes y el fuerte oleaje, sin que en ninguno de los casos se haya requerido ser trasladados a un hospital para su atención médica.

Los elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático en los casos más recientes que tuvieron lugar en las playas de Sábalo y Cerritos, pese a que se advirtió a visitantes originarios del interior del país el riesgo que implicaba que se metieran al mar, estos no acataron las recomendaciones.

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El personal de rescate logró sacar a tierra firme a dos mujeres visitantes del estado de Chihuahua y otra residente del puerto, las cuales fueron arrastradas a mar adentro por las fuertes corrientes que se tienen, por lo que se han colocado avisos en las diversas playas sobre las condiciones que presenta el mar.Un hombre originario de la Ciudad de México que se encontraba de visita en Mazatlán y la mujer que radica en el puerto, una vez que fueron rescatados, fueron puestos a disposición de un juez de barandilla por no acatar las recomendaciones y asumir una actitud agresiva en contra del personal de salvamento.A causa de las fuertes corrientes que se presentan en varias playas, en una de ellas, un dia anterior, dos mujeres jóvenes, visitantes, solicitaron auxilio al intentar por varios minutos nadar hacia tierra firme sin avanzar, por lo que entraron en pánico, por lo que el Escuadrón de Salvamento Acuático tuvo que intervenir.