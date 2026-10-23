Billboard 2026: Rosalía y Rubén Blades alzan la voz por la unión

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 23 (EL UNIVERSAL).- Rosalía celebró la unión del mundo de la música al recibir su Billboard Latino por Artista Latin Pop del Año, pidiendo al mundo unirse en el amor y dejar de lado el odio.

Rosalía y su llamado a la unión y respeto en la música

La española recibió el galardón después de un homenaje a Juan Gabriel encabezado por cantantes como Yaritza y Carlos Rivera, conmemorando los 10 años del fallecimiento del Divo de Juárez.

"Me gustaría compartir esto con todas mis compañeras y compañeros que estaban en esta categoría, porque ahora que el mundo para mí a veces se siente como muy dividido, es más importante que nunca que nos apoyemos los unos a los otros, que estemos ahí para los demás", dijo.

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"cuando uno abre internet encuentra mucha hostilidad y los discursos de odio no sirven para nada, el amor siempre vence al final, esta noche es símbolo para mí de unión y de respeto entre nosotros, así que yo celebro de corazón el éxito de mis compañeras, de mis compañeros y por la música y por la unión", complementó.

Rubén Blades y su reconocimiento en Billboard 2026

La gala además tuvo otras muestras de apoyo latino como el discurso de Rubén Blades quien fue condecorado con el Premio Ícono, en donde recordó a su amigo Héctor Lavoe.

El panameño alzó la voz por todos los artistas que vienen de países como el suyo pero no han tenido el apoyo de la industria para mostrar el talento que tienen.

"Gracias a la revista Billboard por este honor que le confieren a un latinoamericano de Panamá y que acepto en nombre de todos sus artistas, el éxito nunca ocurre por sí mismo, es producto de muchas contribuciones", señaló.

"Hay mucha gente mejor que yo, que no recibe el reconocimiento que merece, la oportunidad de que yo recibí y el talento de otros me ayudaron a crear y a desarrollar mi profesión como músico, cantante y compositor, nadie se hace icono sin ayuda, por eso doy gracias a Willy Colón, a mi familia, mis colegas, amigos y amigas, a mis maestros, profesores, a Latinoamérica, a Panamá, al mundo y a todo lo que nos apoyan y nos han apoyado todo este tiempo", apuntó.

Con las elecciones intermedias de Estados Unidos uno de los presentadores de los Premios Billboard 2026 aprovechó el micrófono para llamar a los latinos a votar.

"Hoy nos reunimos aquí para celebrar la música que nos une, que nos representa y que lleva nuestra voz a todos los rincones del mundo, esa voz también tiene fuerza más allá de los escenarios, con ella expresamos lo que somos, lo que nos importa, lo que queremos para nuestro futuro, por eso, este 3 de noviembre, si eres elegible para votar en Estados Unidos, haz escuchar tu voz en las elecciones de medio término", expuso Julio Vaqueiro.