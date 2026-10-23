Sheinbaum revela que fue Maru Campos quien acusó a César Jáuregui

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que en su reunión privada con la gobernadora Maru Campos Galván, ambas se alzaron la voz y la mandataria estatal le reclamó por acusarla de traición a la patria tras la entrada de agentes de la CIA en Chihuahua, hecho que atribuyó al exfiscal, actualmente vinculado a proceso, César Jáuregui Moreno.

"Ella inició la conversación reclamándome, levantamos la voz en algún momento las dos. Ella me reclamó de por qué la había acusado yo de haber traicionado a la patria. Yo le dije: ´no, tiene que investigarse porque entraron agentes extranjeros a México sin el permiso´. Cuando yo le dije, es que entraron agentes, ella me dijo, ´no fui yo, fue el exfiscal (César Jáuregui)", reveló la mandataria.

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Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de octubre, la jefa del Ejecutivo mencionó que Maru Campos acusó al exfiscal de Chihuahua de cometer actos de corrupción, por lo que le ofreció proceder en su contra en colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR)."Me dijo que habían encontrado corrupción, que había cometido el fiscal. Me dijo que el ´fiscal tiene casinos´, que eso habían encontrado ellos cuando movió al fiscal. ¿Qué le dijo la presidenta? Procede, como deben proceder cualquier ciudadano cuando encuentran actos que violan la ley. Entonces le dije: ´¿por qué no procede la fiscalía de justicia del Estado de Chihuahua? Y si te parece, le comentó la fiscal general de la República para que te reciba´", explicó Sheinbaum Pardo.Señaló que tras su conversación, Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, recibió a Maru Campos y pidió a la fiscal brindar información. En Palacio Nacional, la presidenta de México reveló más detalles de la reunión privada realizada el 19 de septiembre pasado en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez y se refirió a los señalamientos que hizo Campos Galván respecto a presuntos nexos con grupos criminales de la presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes."La fiscal puede contar lo que le dijo la gobernadora de Chihuahua, que por lo que me comenta la fiscal, le dijo exactamente lo mismo: que el responsable de que hubieran entrado agentes a Chihuahua, es el exfiscal y que además habían encontrado actos de corrupción, esa es la conversación. Ella me dijo que pensaba que Ariadna tenía nexos con el narcotráfico. Le dije, si tienes pruebas, preséntalas", dijo al asegurar que Maru Campos a la fecha todavía no presenta pruebas.