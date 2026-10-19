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Laura Bozzo enfrenta choque séptico e intubación en hospital

Tras operación en Acapulco, Laura Bozzo presenta complicaciones pulmonares y renales.

Por El Universal

Octubre 19, 2026 12:12 p.m.
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Laura Bozzo enfrenta choque séptico e intubación en hospital
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      Esta mañana, "Venga la alegría" dio a conocer que tuvo acceso al resultado del último estudio que le fue realizado a Laura Bozzo, el cual, habría arrojado que la conductora sufrió un choque séptico, además de que, en la actualidad, padecería neumonía y habría sido diagnosticada con hipertensión pulmonar, lo que habría llevado a los especialistas a intubarla.


      El estudio, según dieron a conocer en el matutino, se realizó durante el fin de semana, después de que el representante de Bozzo, Aaron Guerrero afirmara que la salud de la conductora peruana estaba evolucionando, pero, como todo proceso de mejoría, también cabía la posibilidad de que volviera a recaer.

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      De acuerdo con la jefa de información de "VLA", Elizabeth Curiel, que, esta mañana, se encuentra en las inmediaciones del Hospital General de México, en donde se encuentra la conductora, su situación es muy delicada pues, luego de la operación que se le realizó en Acapulco, para cerrar la úlcera que padecía, que le generó una peritonitis y, más tarde, un choque séptico.
      Otro de los problemas que presenta, de acuerdo con el documento, es que presenta neumonía, colapso en su pulmón izquierdo, lesiones en las paredes bronquiales, así como quistes en los riñones y el hígado; también presentaría un crecimiento en el corazón.
      Fue entonces que Curiel indicó que el estudio menciona que Bozzo estaría intubada, ya que la información detalla que la ventilación mecánica con un tubo endotraqueal.
      Las hijas de la conductora, Victoria y Alejandra, a través del representante de Laura, han pedido a la prensa respetar su silencio, debido a la situación tan preocupante que atraviesan, por lo que no se sabe si saldrán a desmentir o confirmar el diagnóstico reportado en el matutino.

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