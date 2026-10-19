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Fallece Richard Riehle, actor de Damas en guerra, a los 78 años

El actor estadounidense destacó por su papel en Damas en guerra y por interpretar a Santa Claus en varias películas.

Por El Universal

Octubre 19, 2026 02:18 p.m.
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Fallece Richard Riehle, actor de Damas en guerra, a los 78 años
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      Richard Riehle, actor estadounidense, falleció el pasado 15 de octubre a los 78 años, dejando atrás una carrera de 49 años, en que dio vida a papeles diversos, como lo hizo en exitosas películas como "Damas en guerra", "Office space" y "Transformers", como también repitió personaje pues, en múltiples ocasiones, dio vida a Santa Claus.


      A pesar de que su deceso se produjo hace cuatro días, la noticia fue difundida hasta hoy, lunes, 19 de octubre, por "TMZ", portal que afirma que el actor, de 78 años, murió por causas naturales en la ciudad de Los Ángeles, California.

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      Desde 1977, cuando debutó en la gran pantalla, a la edad de 29 y, hasta sus últimos días, participó en alrededor de 400 producciones televisivas y cinematográficas hollywoodenses.
      En EU era mejor recordado por su papel en "Office space", una película de comedia satírica de 1999, aunque en nuestro país fue más vista "Damas en guerra", cinta del 2011, en donde Riehle da vida a un personaje cuyo nombre es Bill Cozby, el encargado de una gasolinera, que es visitada por la protagonista de la cinta, la actriz Kristen Wigg.
      Además, a lo largo de su trayectoria, el actor dio vida a Santa Claus ocho veces, en las películas "El martillo hebrero" (2003), "Las búsquedas de las patas de Papá Noel" (2010) y "Una Navidad en 3D muy Harold y Kumar (2011).

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