Kylie Jenner protagoniza desfile Victoria´s Secret con Fantasy Bra

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El regreso del Fantasy Bra a la pasarela de Victoria´s Secret tenía que ser espectacular. Y la marca eligió a Kylie Jenner para protagonizar uno de los momentos más esperados de su desfile de 2026: la empresaria y fundadora de Kylie Cosmetics debutó como parte del show con una pieza de alta joyería valuada en 50 millones de dólares.

La presentación ocurrió durante el Victoria´s Secret Fashion Show, celebrado el domingo 18 de octubre en Los Ángeles. Entre alas, lencería y actuaciones musicales, la aparición de Jenner destacó por una razón especial: el regreso de uno de los diseños más emblemáticos de la firma, que no se veía en la pasarela desde 2018.

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La elección de Kylie también abrió una conversación entre quienes celebraron su presencia y quienes cuestionaron que una celebridad que no se dedica profesionalmente al modelaje llevara una de las piezas más simbólicas del desfile. Más allá de las distintas opiniones, su aparición puso nuevamente el Fantasy Bra en el centro de la conversación sobre moda, celebridades y el espectáculo que rodea a Victoria's Secret.¿Cómo es el Fantasy Bra que llevó Kylie Jenner?El diseño de este año fue creado en colaboración con la firma de joyería Jacob & Co. y está compuesto por 4,410 diamantes naturales, dispuestos alrededor de un diamante amarillo Fancy Vivid de 75.54 quilates, con talla radiante. La pieza está elaborada con oro y diamantes, sin tela, y pesa cerca de cuatro libras, es decir, alrededor de 1.8 kilogramos.Su confección requirió más de 1,000 horas de trabajo y la participación de 15 artesanos. Con un valor estimado de 50 millones de dólares, se convirtió en el Fantasy Bra más caro presentado hasta ahora por Victoria´s Secret.Para lucirlo, Kylie Jenner llevó una combinación de lencería con una falda vaporosa y corta, tacones transparentes y unas espectaculares alas blancas con plumas. El contraste entre la delicadeza de las alas y el brillo de los diamantes hizo que el sujetador fuera el centro del look.La pieza no solo destaca por su valor económico: también representa un reto de diseño y ajuste. Al estar hecha de oro y piedras preciosas en lugar de tela, su estructura se adaptó a las medidas de Jenner para acompañar el movimiento del cuerpo durante su paso por la pasarela.¿Qué es el Fantasy Bra de Victoria´s Secret?El Fantasy Bra es una de las creaciones más reconocibles de la historia de Victoria´s Secret. Se trata de un sujetador joya diseñado especialmente para una edición del desfile o de las campañas de la marca, con materiales preciosos y piedras que lo convierten en una pieza extraordinaria, tanto por su elaboración como por su valor.Kylie Jenner luce el Fantasy Bra de 50 millones. Foto: Victoria´s Secret, @krisjennerLa tradición comenzó en 1996, cuando Claudia Schiffer protagonizó una campaña con el primer modelo. Con el paso de los años, el Fantasy Bra se convirtió en uno de los grandes momentos de expectativa alrededor de la firma: llevarlo era un reconocimiento reservado a algunas de las modelos más destacadas de su universo.Entre quienes lo han lucido se encuentran Tyra Banks, Heidi Klum, Gisele Bündchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio y Elsa Hosk, quien llevó la versión más reciente antes de la pausa, en 2018. Aquel diseño, conocido como Dream Angels Fantasy Bra, estaba decorado con cristales Swarovski y tenía un valor estimado de un millón de dólares.Tras ocho años de ausencia en la pasarela, el regreso del Fantasy Bra con Kylie Jenner marca una nueva etapa para una pieza que mezcla moda, joyería y espectáculo. Su elección también refleja cómo las grandes marcas de moda y belleza buscan conectar con audiencias que siguen tanto a las modelos como a las celebridades y figuras de la cultura popular.