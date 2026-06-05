MADONNA PRESENTA ´CONFESSIONS II´

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La cantante estadounidense Madonna presentó este jueves su nuevo álbum, ´Confessions II´, durante un concierto sorpresa celebrado en la emblemática Times Square, donde reunió a cientos de seguidores en pleno corazón de Manhattan.

La cantante apareció en el balcón de una de las pantallas de Times Square y cantó algunos de los adelantos de su nuevo trabajo y clásicos como ´Hung Up´.

´Confessions II´, el decimoquinto álbum de estudio de la cantante, está concebido como una secuela de su disco ´Confessions on a Dance Floor´ (2005) y se publicará el próximo 3 de julio.

Madonna arrancó su concierto presentación en Times Square con ´I Feel So Free´, la primera pista en su nuevo álbum, y tras interpretar ´Bring Your Love´, en la que colabora con la cantante Sabrina Carpenter, con quien la interpretó en el Festival de Coachella, revisitó su trabajo de hace más de 20 años, entre ellas ´Get Together´.

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En este trabajo, se adentra de nuevo en la música disco y electrónica y ha vuelto a trabajar con el productor Stuart Price, con quien coescribió la primera parte de este díptico.