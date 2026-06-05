MADONNA PRESENTA ´CONFESSIONS II´
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La cantante estadounidense Madonna presentó este jueves su nuevo álbum, ´Confessions II´, durante un concierto sorpresa celebrado en la emblemática Times Square, donde reunió a cientos de seguidores en pleno corazón de Manhattan.
La cantante apareció en el balcón de una de las pantallas de Times Square y cantó algunos de los adelantos de su nuevo trabajo y clásicos como ´Hung Up´.
´Confessions II´, el decimoquinto álbum de estudio de la cantante, está concebido como una secuela de su disco ´Confessions on a Dance Floor´ (2005) y se publicará el próximo 3 de julio.
Madonna arrancó su concierto presentación en Times Square con ´I Feel So Free´, la primera pista en su nuevo álbum, y tras interpretar ´Bring Your Love´, en la que colabora con la cantante Sabrina Carpenter, con quien la interpretó en el Festival de Coachella, revisitó su trabajo de hace más de 20 años, entre ellas ´Get Together´.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En este trabajo, se adentra de nuevo en la música disco y electrónica y ha vuelto a trabajar con el productor Stuart Price, con quien coescribió la primera parte de este díptico.
no te pierdas estas noticias
Shakira y Burna Boy encabezarán la ceremonia inaugural en México
El Universal
Además de México, Estados Unidos tendrá presentaciones musicales con artistas como Katy Perry y Lisa.
Shia LaBeouf recibe libertad condicional tras agresión en bar de Nueva Orleans
AP
La agresión ocurrió en febrero durante Mardi Gras; LaBeouf deberá mantenerse alejado de las víctimas y el bar.
Muere Marjane Satrapi, autora de Persépolis y defensora cultural
AP
Satrapi, reconocida por su obra Persépolis, fue miembro de la Academia de Bellas Artes y rechazó la Legión de Honor en apoyo a Irán.