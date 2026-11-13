La Cukis desata revuelo en redes sociales por la "Mansión VIP"

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A menos de una semana de su arranque, "La Mansión VIP 2" se ha colocado al centro de la conversación en redes sociales, pues entre sus participantes se encuentran algunos de los personajes más virales de plataformas digitales, además de reconocidas figuras del entretenimiento.

En ese sentido, una de las integrantes que ha despertado mayor curiosidad es la creadora de contenido conocida como La Cukis, quien ha conquistado a los espectadores con sus divertidas ocurrencias dentro del reality show creado por HotSpanish.

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Su personalidad, sus ocurrencias y su popularidad en redes sociales la colocaron entre las figuras más virales desde el estreno de la segunda temporada, el pasado 8 de noviembre de 2026.La creadora de contenido originaria de Sonora es conocida por hacer videos de humor en la plataforma TikTok, donde tiene más de 5 millones de seguidores.Asimismo, a sus 18 años la influencer se caracteriza por tener un estilo espontáneo, expresiones humorísticas y una personalidad que ha conectado con el público joven.Uno de los detalles que más ha causado revuelo entre los usuarios, es que La Cukis no ha revelado públicamente su nombre real ni sus apellidos, pues la tiktoker decidió mantener este dato en privado.En redes sociales utiliza el nombre de usuario @la.cukissss, bajo el cual comparte contenido y transmisiones en vivo, logrando establecer su presencia digital como una de las participantes favoritas de la "Mansión VIP 2".Los internautas que deseen ver en directo "La Mansión VIP 2", no necesitan contratar una plataforma de streaming, pues el reality show se transmite gratis por YouTube, a través del canal oficial HotSpanish Vlogs.El canal cuenta con la transmisión en vivo las 24 horas del día, los siete días de la semana, por lo que es posible observar lo que sucede dentro de la casa durante todo el día de forma ininterrumpida.Además, para mantener informada a la audiencia sobre las actividades diarias del programa, HotSpanish habilitó un canal de WhatsApp de "La Mansión VIP", mediante el cual los seguidores pueden recibir actualizaciones sobre lo que ocurre dentro de la casa.