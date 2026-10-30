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Los Jonas Brothers llegan a Roblox

El evento forma parte de la gira The Burning Up Tour: All Over Again que recorre Norteamérica.

Por El Universal

Octubre 30, 2026 04:09 p.m.
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Los Jonas Brothers llegan a Roblox
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      La famosa banda estadounidense de pop rock Jonas Brothers llegará este 31 de octubre al popular videojuego Roblox, como parte de un evento especial organizado dentro del juego Steal an Egg, por las celebraciones de este Halloween.


      En este juego de simulación disponible en la plataforma, los usuarios tienen que explorar diferentes biomas y zonas de un mapa, mientras roban huevos exóticos y valiosos, provenientes de criaturas mágicas y monstruos.

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      De esta forma, el grupo ofrecerá un concierto virtual en vivo dentro del videojuego este sábado, llevando su decimocuarta gira musical The Burning Up Tour: All Over Again a un entorno digital, con el propósito de brindar una experiencia más personal a sus fanáticos y seguidores.

      ¿A qué hora ver el evento virtual?
      La presentación en línea se realizará este sábado 31 de octubre a las 09:00 horas (tiempo del centro de México).
      Además de la presentación musical, el evento también incluirá una dinámica interactiva, en la cual los jugadores podrán participar en un minijuego temático, enfocado en una misión de rescate protagonizada por los tres hermanos.
      Si logras pasar la misión con éxito, podrás desbloquear objetos y accesorios exclusivos de la tienda por tiempo limitado, como una guitarra gratis y una mascota dragón con tres cabezas, en representación de cada uno de los hermanos. Asimismo, se espera que la banda aproveche este espacio en la plataforma para compartir y estrenar música nueva.
      La gira The Burning Up Tour: All Over Again del grupo recorrerá 45 ciudades de Norteamérica este otoño de 2026. Para participar, solo sigue estos pasos:
      · Abre Steal An Egg en Roblox.
      · Utiliza la opción de notificación o confirmación de asistencia de la página del evento para recibir recordatorios.
      · Entra entre 20 y 30 minutos antes de la hora de inicio para evitar posibles problemas de saturación de los servidores.
      · Permanece en un servidor público hasta que termine el evento.
      Finalmente, la banda busca romper el Récord Guinness del concierto digital más grande en un videojuego para un artista en solitario, intentando superar la marca de más de 12 millones de espectadores simultáneos que impuso Bruno Mars a inicios de año.

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