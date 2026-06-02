Marina de Tavira responde a cumplido de Camila Sodi

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).-

no se da por aludida cuando

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, la exesposa de Diego Luna, su actual pareja, le describe como lade la época contemporánea y, aunque, niega estar dentro de esa categoría.La actriz protagoniza la obra "Un tren llamado tranvía", dirigido pory, en, respondió, con mesura, cuando un reportero la cuestionó acerca de qué opinión le merecía todos los halagos que recibe deFue encuando,habló con "Ventaneando", luego de ver la obra "" que de Tavira protagonizaba y en la que se tocaban temas como la desaparición y la violencia.confeso que se sentíano sólo para el tema que abordaba, sino por lade Mariana, a quien, a su parecer, es una de las actrices más talentosas que hay."Es una, superhermosa, una obra muy emotiva y, lamentablemente, muy veraz, '', ¿qué te puedo decir?,, aparte que, la amo mucho oír que forma parte de mi familia, se me hace lade México".dijo que, mientras tenga la oportunidad deen sus, ella estará presente en ellos, ya que esa es la forma en que una familia unida se hace presente en la vida de los suyos.es un, me encanta venir a", ahondó.Sin embargo, ahora queha vuelto al teatro, ahora con la puesta en escena titulada "", ha sido cuestionada acerca de qué experimentaba de conocer la opinión de, acerca de su desempeño como actriz.Fue entonces que aseveró que ellaidentificada con el mote de "la", aunque agradeció el gesto."Bueno pues, le agradezco mucho el comentario, pero no es así, en lo absoluto, pero, con mucho cariño lo agradezco".y Diego estuvieron, del 2007 al 2013 y, a partir de 2019, el actor comenzó una