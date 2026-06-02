Animalistas piden audiencia a Navarro tras muerte de canes en Soledad

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Asociaciones protectoras de animales, colectivos animalistas y rescatistas independientes de San Luis Potosí solicitaron una audiencia con el alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, debido al reciente caso en el que dos perros fueron víctimas presuntamente de un hombre que les disparó.

Mediante un escrito dirigido al presidente municipal, las organizaciones señalaron que la reunión busca establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre autoridades y sociedad civil, además de revisar el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Estatal de Protección Animal otorga a los municipios en materia de prevención del maltrato animal, control poblacional y promoción de la tenencia responsable.

Los colectivos destacaron que dicha solicitud cobra relevancia ante los recientes acontecimientos ocurridos en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde dos perros perdieron la vida presuntamente como consecuencia de actos de extrema violencia y crueldad.

Señalan que este caso ha generado una profunda indignación social y ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer las acciones preventivas, los mecanismos de denuncia, la aplicación de la legislación vigente y las políticas públicas orientadas a la protección y bienestar animal.

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Al respecto, el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz condenó los hechos y afirmó que existe apertura del Ayuntamiento para entablar un diálogo con estas asociaciones.

"Es lamentable y condenable. Nosotros, en la medida de las posibilidades como Ayuntamiento, nos sumamos a las campañas que se tengan que realizar, que se actúe y se imparta justicia".

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Indicó que las mascotas son parte muy importante de las familias y, tanto los perros como los gatos, aseguró, son un integrante más de un núcleo familiar.

El edil afirmó que a través de la Dirección de Ecología Municipal estarían organizando la reunión con los colectivos para generar acciones de concientización entre la población.

Asimismo, señaló que este tipo de casos evidencian la necesidad de endurecer las sanciones contra quienes cometen actos de maltrato animal, por lo que hizo un llamado a los legisladores para impulsar reformas que incrementen las penas para todas las personas que cometan este tipo de conductas.