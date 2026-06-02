Jorge Ortiz de Pinedo atendió mareo y evitó infarto en Monterrey

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).-

atendió un llamado de su cuerpo, hace unos días sintió un

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que lo llevó aly que le previno un, así lo contó el actor de 78 años, de quien por cierto se dijo hace unos días en redes y de manera falsa, que había fallecido.El actor aclaró la, sin embargo, durante la celebración dede del empresario mexicano, detalló lo que le pasó cuando sintió un extrañomientras se encontraba visitando a sus nietos junto a su esposa enOrtiz de Pinedo, que siempre atiende los llamados de su cuerpo, fue alpara que lo revisaran, y ahí lo sometieron a un, una prueba de ultrasonido que utiliza ondas sonoras para crear imágenes en movimiento de tu corazón en tiempo real.Después, al detectar algo extraño, lo sometieron a un, procedimiento enfocado en ely tratamiento de afecciones del corazón, con lo que descubrieron que tenía una"Ciertoque sentí medio raro y me hicieron el electo clásico que le hacen a todos los viejos, tengo 78 años y de ahí me hicieron uny de ahí dijeron que hay que investigar porque algo está raro, me hicieron uny descubrieron que una arteria estaba a punto de cerrarse", expresó.Ortiz de Pinedo se cometió entonces a una, la cual consiste enestrechadas o bloqueadas y restaurar así el"Me tengo queporque mies", se sinceró el actor, un referente de laque inició suen cuando apenas teníade edad, realizando pequeñas apariciones en estudios de cine.Sucomo actor de teatro profesional se dio unos años más tarde, en, cuando participó en una puesta en escena al lado de su padre, el también primer actor