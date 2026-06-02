Fiscalía investiga secuestro de periodista en Veracruz
Abrió una investigación y mantiene operativo
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La reportera Roxana Ramírez fue privada de la libertad por hombres armados que ingresaron violentamente a su domicilio ubicado en el sur de Veracruz.
El momento del ingreso del comando fue video grabado y difundido en redes sociales, lo que causó gran indignación y preocupación por la comunicadora.
En las imágenes se observa a dos hombres con capuchas y con armas largas tirar la puerta de acceso de la vivienda ubicada en el municipio de Nanchital, donde se encontraba la también directora del medio digital Impulso.
Tras ingresar apuntando con sus armas largas, someten a los residentes y les retiran el celular. Luego de la irrupción del comando, se reportó la privación ilegal de la libertad de Roxana Ramírez.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Autoridades policiales montaron un fuerte operativo en la zona para tratar de ubicar a la periodista; en tanto, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación y mantienen operativo en la zona.
Ubican memorial por periodistas
El representativo antimonumento fue instalado en la CDMX
no te pierdas estas noticias
Fiscalía investiga secuestro de periodista en Veracruz
El Universal
Abrió una investigación y mantiene operativo
Sheinbaum acusa que hay "mala fe" en desprestigiar sistema de salud
El Universal
Se informó sobre la compra de equipos médicos y la incorporación de 24 entidades al programa IMSS-Bienestar.
Morena no descarta retirar militancia a Rocha Moya
El Universal
El senador Enrique Inzunza pidió licencia y la FGR continúa con la investigación en curso.