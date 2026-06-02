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Nacional

Fiscalía investiga secuestro de periodista en Veracruz

Abrió una investigación y mantiene operativo

Por El Universal

Junio 02, 2026 01:56 p.m.
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Fiscalía investiga secuestro de periodista en Veracruz
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      La reportera Roxana Ramírez fue privada de la libertad por hombres armados que ingresaron violentamente a su domicilio ubicado en el sur de Veracruz.

      El momento del ingreso del comando fue video grabado y difundido en redes sociales, lo que causó gran indignación y preocupación por la comunicadora.

      En las imágenes se observa a dos hombres con capuchas y con armas largas tirar la puerta de acceso de la vivienda ubicada en el municipio de Nanchital, donde se encontraba la también directora del medio digital Impulso.

      Tras ingresar apuntando con sus armas largas, someten a los residentes y les retiran el celular. Luego de la irrupción del comando, se reportó la privación ilegal de la libertad de Roxana Ramírez.

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      Autoridades policiales montaron un fuerte operativo en la zona para tratar de ubicar a la periodista; en tanto, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación y mantienen operativo en la zona.

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