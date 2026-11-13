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Grace y Zada, de "Los juegos del hambre", agradecen apoyo de sus fans

Los actores destacaron con atuendos al estilo Capitolio durante el evento en Coyoacán.

Por El Universal

Noviembre 13, 2026 01:18 p.m.
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Grace y Zada, de Los juegos del hambre, agradecen apoyo de sus fans
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      Ni siquiera el Capitolio habría podido organizar una bienvenida tan concurrida. Cientos de seguidores de "Los Juegos del Hambre" se reunieron este jueves 12 de noviembre en el centro comercial Mitikah, en Coyoacán para conocer a Mckenna Grace y Joseph Zada, protagonistas de "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha". La lluvia, que comenzó a caer desde las cuatro de la tarde, no consiguió ahuyentar a los fanáticos.


      Con paraguas, impermeables y hasta la ropa empapada, los asistentes conservaron sus lugares frente al escenario. Algunos llegaron desde las cinco de la mañana para asegurarse un sitio y tener la oportunidad de ver de cerca a los jóvenes intérpretes. La espera pareció convertirse en una prueba de resistencia.

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      La lluvia dio tregua justo antes de la llegada de los protagonistas, quienes aparecieron con atuendos extravagantes al estilo del Capitolio.
      Mckenna Grace lució un vestido con aplicaciones plateadas, detalles brillantes y una larga extensión de tela que acompañaba sus movimientos. Joseph Zada, por su parte, optó por un saco amarillo intenso, camisa blanca y pantalones amplios. Ambos destacaron frente a la escenografía geométrica y llena de color que enmarcaba el escenario.
      La respuesta del público tomó por sorpresa a los actores. "Esto es una locura", expresó Grace al encontrarse con sus seguidores mexicanos. Zada tampoco pudo ocultar su emoción: "No puedo creer todo este apoyo. Me siento completamente abrumado".
      "Amanecer en la cosecha" regresa a Panem para narrar los acontecimientos del segundo Vasallaje de los Veinticinco, una edición de los Juegos del Hambre en la que cada distrito debe enviar el doble de tributos. En medio de la violencia impuesta por el Capitolio, Haymitch, interpretado por Zada, tendrá que enfrentarse a una arena que pondrá a prueba mucho más que su capacidad para sobrevivir.
      Durante el encuentro, Grace también compartió una recomendación para quienes esperan ver la película: no acudir solos al cine. La actriz advirtió que la historia tiene momentos capaces de hacer llorar incluso a quienes ya conocen los acontecimientos de la novela de la autora estadounidense Suzanne Collins.

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