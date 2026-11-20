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Una bodega en la que se almacenaban más de 40 toneladas de ropa que habría ingresado ilegalmente a México, fue asegurada por la Fiscalía General de la República (FGR) en la capital de Nuevo León.

Acciones de la autoridad

La intervención se llevó a cabo en un inmueble de la colonia Moderna, donde agentes federales también encontraron cinco cartuchos para arma de fuego.

Este viernes, la dependencia informó que, como parte de una investigación por posibles delitos relacionados con la propiedad industrial, se obtuvo de un juez de Distrito una orden de cateo para inspeccionar el establecimiento.

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Detalles confirmados

Durante las diligencias, a cargo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), fueron localizadas más de mil 38 pacas de prendas de vestir, cuyo peso ascendió a 40 toneladas y 710 kilogramos.

La autoridad federal no detalló las características de la ropa, las marcas comerciales que ostentaba ni su país de origen.

Tampoco dio a conocer si durante la intervención se registraron detenciones o si el inmueble funcionaba como centro de distribución de mercancía.

El establecimiento y los artículos asegurados quedaron bajo resguardo del Ministerio Público de la Federación, instancia que integra la investigación por posibles violaciones a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.