logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Fotogalería

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

MISS UNIVERSO APOYA A INMIGRANTES

Por El Universal

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
MISS UNIVERSO APOYA A INMIGRANTES

La Miss Universo Fátima Bosch expresó este lunes su apoyo y admiración por los inmigrantes y aseguró que hará todo lo que pueda por ellos como reina de belleza, durante la primera visita que hizo al consulado de México en Nueva York.

    La mexicana, de 25 años, inició su día asistiendo a una misa en la catedral San Patricio, donde oró ante el altar de la Virgen de Guadalupe, patrona de su país y de América, evento organizado por Fuerza Migrante, un movimiento y plataforma que busca el empoderamiento social y económico de los migrantes mexicanos en EE.UU. y México, tras lo cual visitó el consulado.Bosch, que fue recibida por el cónsul Marcos Bucio Mujica, otros diplomáticos y líderes comunitarios, dijo que apoyar a los inmigrantes es una causa “por la que llevo tiempo trabajando” a la vez que expresó su admiración por esta comunidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CASSANDRA GARCÍA OLEA MISS MÉXICO 2025
CASSANDRA GARCÍA OLEA MISS MÉXICO 2025

CASSANDRA GARCÍA OLEA MISS MÉXICO 2025

SLP

El Universal

MATTHIAS SCHOENAERTS, CONDENADO
MATTHIAS SCHOENAERTS, CONDENADO

MATTHIAS SCHOENAERTS, CONDENADO

SLP

EFE

INVITA LOS TACOS EN MÉXICO
INVITA LOS TACOS EN MÉXICO

INVITA LOS TACOS EN MÉXICO

SLP

EFE

LA CANTANTE TRANSFORMÓ ESTE LUNES LAS EXPERIENCIAS INMERSIVAS DE LA MÚSICA AL FUSIONAR SU IMAGEN ARTÍSTICA CON EL TACO, PARA EL CIERRE DE ‘RADICAL OPTIMISM TOUR’

MISS UNIVERSO APOYA A INMIGRANTES
MISS UNIVERSO APOYA A INMIGRANTES

MISS UNIVERSO APOYA A INMIGRANTES

SLP

El Universal