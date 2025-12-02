MISS UNIVERSO APOYA A INMIGRANTES

La Miss Universo Fátima Bosch expresó este lunes su apoyo y admiración por los inmigrantes y aseguró que hará todo lo que pueda por ellos como reina de belleza, durante la primera visita que hizo al consulado de México en Nueva York.

La mexicana, de 25 años, inició su día asistiendo a una misa en la catedral San Patricio, donde oró ante el altar de la Virgen de Guadalupe, patrona de su país y de América, evento organizado por Fuerza Migrante, un movimiento y plataforma que busca el empoderamiento social y económico de los migrantes mexicanos en EE.UU. y México, tras lo cual visitó el consulado.Bosch, que fue recibida por el cónsul Marcos Bucio Mujica, otros diplomáticos y líderes comunitarios, dijo que apoyar a los inmigrantes es una causa “por la que llevo tiempo trabajando” a la vez que expresó su admiración por esta comunidad.