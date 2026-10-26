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Arranca cónclave para designar relevo interino de Taddei en INE

Carla Humphrey destaca la necesidad de una auditoría externa para investigar irregularidades en el INE.

Por El Universal

Octubre 26, 2026 01:19 p.m.
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Arranca cónclave para designar relevo interino de Taddei en INE
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      Las 10 consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) que se sostienen en el cargo iniciaron una reunión híbrida apenas pasadas las 11 de la mañana para elegir por consenso a quien releve a Guadalupe Taddei de su cargo como consejera presidenta de manera interina, mientras la Cámara de Diputados inicia el proceso de selección de una nueva presidencia en el organismo autónomo.


      La reunión estaba citada a las 10:30 de la mañana, pero arrancó poco después de las 11 horas. De manera presencial acudió la consejera Carla Humphrey, quien adelantó que la consejera presidenta no había enterado, de manera formal, su renuncia al resto de consejerías.

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      "Nos enteramos igual que ustedes, por un comunicado", dijo en su llegada al Instituto. "Primero tiene que materializarse esta renuncia, para poder tomar una serie de determinaciones. Tenemos que ir al Consejo General a tomar esa determinación", precisó.
      -----Tiene que investigarse a toda la institución, pide consejera Humphrey
      Humphrey añadió que las consejeras y consejeros deben "ver con claridad la gravedad del momento que estamos viviendo" y dijo que es imprescindible que se investigue de fondo no solo a Guadalupe Taddei, sino a toda la institución.
      Dijo que no solo a través del Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sino que planteó la posibilidad de que se contrate una auditoría externa.
      -----Ellos son los primeros responsables, dice Humphrey del Congreso
      Respecto a legisladores que han levantado la voz exigiendo que todo el Consejo General del INE presente su renuncia, la consejera Humphrey responsabilizó directamente a los diputados y senadores de haberle autorizado el "maxipoder" a Guadalupe Taddei, a través de la reforma de 2024.
      "Quienes integramos el órgano y, particularmente quien llegue, debe tener claro que las decisiones deben tomarse colegiadamente, porque es cierto que (la presidenta) tenía esa atribución y hubo voces en el Consejo General apelando a que pudiera hacerse de manera colegiada, es decir, compartir perfiles, trayectorias y saber quienes eran estas personas que, en el 90% de los casos, ni siquiera les conocíamos la cara y solo encontrábamos el oficio de designación", dijo.
      Recordó que ante varias irregularidades que ellos como consejeros llegaron a escuchar, solicitaban información a la presidencia y les era negada o llegaba sesgada.

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