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Bisbal vive momentos de angustia por terremoto en Colombia

El terremoto dejó más de cien fallecidos y cientos de heridos en varias ciudades colombianas.

Por El Universal

Agosto 11, 2026 09:22 a.m.
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Bisbal vive momentos de angustia por terremoto en Colombia
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      David Bisbal vivió momentos de angustia durante el terremoto que sacudió Colombia, mientras se encontraba en Bogotá por motivos profesionales. El cantante español grabó un video desde el apartamento donde se hospedaba, en el que se observa el fuerte movimiento y se escucha su reacción ante el temor de que ocurriera una tragedia.

      Terremoto de magnitud 7.4 sacude Colombia y afecta a Bogotá

      El intérprete se encontraba en la capital colombiana, donde participa como jurado en una producción televisiva relacionada con "Operación Triunfo Estados Unidos", cuando el país fue sacudido por un sismo de magnitud 7.4, uno de los movimientos telúricos más fuertes registrados en los últimos años.

      Bisbal había llegado a Bogotá apenas unas horas antes. Según explicó posteriormente, aterrizó alrededor de las 3:30 de la madrugada y poco después comenzó el movimiento que provocó escenas de pánico en distintos puntos del país.

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      Desde el lugar donde se alojaba, el cantante decidió grabar el momento del terremoto y compartirlo con sus seguidores. En las imágenes se aprecia una lámpara del techo balanceándose debido al movimiento, mientras se escuchan las alarmas sísmicas.

      Visiblemente asustado, Bisbal intenta mantener la calma mientras registra lo que ocurre. En medio de la tensión, se escucha al cantante pedir protección:

      "Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío... puta madre. ¡Por favor, por favor, virgencita! Ya, ya estamos. Venga, tranquilo, venga, para".

      El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y mostró de primera mano el miedo y la incertidumbre que vivió el cantante durante el sismo.

      David Bisbal tranquiliza a sus seguidores tras el sismo

      Horas después del terremoto, David Bisbal informó que se encontraba bien y explicó que, después del fuerte susto, decidió bajar del edificio ante la posibilidad de que se registrara una réplica.

      "Al final todo bien. Bajé por si se producía una réplica y me dijeron que ya estaba todo bien", comentó.

      El cantante también agradeció las muestras de cariño que recibió de sus seguidores y aprovechó para expresar su solidaridad con Colombia, país que enfrentó las consecuencias del fuerte movimiento telúrico.

      El terremoto dejó más de un centenar de fallecidos, cientos de heridos y miles de personas afectadas, provocando escenas de pánico en varias ciudades colombianas.

      El testimonio de David Bisbal, registrado en tiempo real desde el lugar donde se encontraba, se convirtió en una muestra de la angustia que experimentaron quienes fueron sorprendidos por el movimiento de la tierra.

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