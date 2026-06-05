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NUEVO ÁLBUM DE PRINCE CON RAREZAS DE SU CARRERA

Por El Universal

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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NUEVO ÁLBUM DE PRINCE CON RAREZAS DE SU CARRERA
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      Un nuevo álbum de Prince presentará diez grabaciones inéditas que el artista realizó a lo largo de cuatro décadas, informó Sony Music.

      Bajo el nombre de ´Timeless´, el proyecto contará con grabaciones hechas entre 1977 y 2016, desde las primeras que realizó en el estudio como prodigio adolescente hasta las últimas interpretaciones registradas, según el comunicado.

      El álbum tiene previsto salir a la luz el 28 de agosto, pero este jueves se presentó el primer sencillo, ´Stone´, una grabación inédita de 1995, escrita por Sandra St. Victor, Tom Hammer y Jules Van Even.

      "La colección nos muestra un amplio retrato de uno de los creadores más innovadores e influyentes de la música, y nos da una oportunidad única de escuchar capítulos inéditos de su trayectoria", dice el comunicado.

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      El anuncio coincide con el Prince Celebration 2026, que tendrá lugar del 3 al 7 de junio de 2026 en Paisley Park y el centro de Minneapolis.

      Esta edición del evento anual contará con sesiones de escucha exclusivas y conversaciones con colaboradores de Prince,"ofreciendo una visión sin precedentes de las nuevas grabaciones del archivo y las historias que hay detrás de ellas".

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