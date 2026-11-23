¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En septiembre de 2023 José Gabriel Sáenz Angulo, sargento viceprimero en retiro del Ejército Nacional de Colombia, viajó a México con una oferta laboral. Le ofrecieron trabajar en la Ciudad de México, pero las cosas cambiaron y terminó como vigilante de plantaciones de cítricos en Michoacán.

En enero de 2024 su esposa, Jakeline Del Valle Arboleda, habló por última vez con su esposo. Días después le dijeron que José Gabriel había muerto, pero a la fecha no tiene ninguna prueba.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ex militar fue contratado con engaños, reclutado forzosamente por el crimen organizado y desaparecido en México.Ahora, la mujer clama ayuda. Dice que las autoridades de su país los abandonaron y las de México argumentan que no pueden entrar a la zona donde presuntamente está el cuerpo de su esposo, porque la controla el crimen organizado. Ella sólo quiere certeza.Empleo en WhatsAppJakeline Del Valle Arboleda relata que su esposo estuvo cerca de 22 años en el Ejército de Colombia. Ingresó a los 18 años, hizo un curso extraordinario de suboficiales por su buena hoja de vida y se pensionó en 2017, a los 39 años.Tras su retiro, trabajó en empresas de vigilancia privada en Colombia. En julio de 2023, a través de un grupo de WhatsApp de militares retirados pensionados del Ejército, recibió una oferta laboral para viajar a la Ciudad de México.Sus compañeros —dice su esposa— le insistieron en que la propuesta era buena y que todo lo prometido se cumplía. El 29 de septiembre de 2023 decidió viajar.Al llegar al Aeropuerto de la Ciudad de México, Sáenz Angulo llamó a su esposa y le dijo que nadie lo estaba esperando, pese a que se suponía que el representante legal de la empresa que lo contrató, VIP Logistic Group S.A., estaría pendiente de su llegada.El exmilitar llamó a un hombre conocido como Veracruz, señalado como su jefe inmediato, quien le ordenó tomar un autobús a un lugar que estaba a unas cinco horas de camino.En las videollamadas que mantenían a diario, ella dice que pudo ver plantaciones cítricas, y los apartamentos donde vivía. También mencionó lugares como Lázaro Cárdenas y Apatzingán, por lo que se presume que estaba en Michoacán.Ella asegura tener los contratos laborales que firmó su esposo. Los pagos, explica, se realizaban los días 15 y 30 de cada mes. Recibió su primera quincena el 15 de octubre y continuó cobrando con normalidad hasta el 15 de diciembre. El 30 de diciembre ya no llegó el pago.La última llamadaLa comunicación entre ambos era constante, por videollamadas, mensajes de texto y de voz, pero se cortó el 1 de enero de 2024.Ese día, José Gabriel dijo a su esposa que la empresa iba a adquirir una mina de hierro y que por ello se quedaría sin señal durante dos días, porque en la zona no había buena cobertura. Le pidió que no se preocupara."Yo accedí y esperé, pero no hubo una respuesta ni el 2 ni el 3, ni el 4, ni el 5 de enero".Días después recibió una llamada desde Colombia de un compañero de su esposo, quien le dijo que José Gabriel había muerto en combate."Yo entro como en pánico, porque yo le decía pues cómo en combate, ellos estaban escoltando unas plantaciones cítricas, que la empresa lo había contratado para escoltar", recuerda.El hombre le dijo que hablara con otros compañeros, que a su vez la mandaron con alias "Veracruz", alias "Michoacano" y un hombre conocido como alias "Luzbel".La versión de la muerteJakeline afirma que "El Veracruz", ante su insistencia, le confirmó que su esposo había muerto, pero que no tenían los cuerpos y que todos los documentos y pertenencias los tenía un hombre apodado "El Michoacano", a quien debían pagarle para que entregara las cosas.El hombre, dice, siempre dilató la información, prometió enviar fotos, videos y pertenencias, pero nunca lo hizo. Después le prometió enviar las cenizas en un cofre con un compañero de apellido Rodríguez, quien también desapareció después."Ni las cenizas llegaron ni los videos, ni las fotos. Yo le supliqué, le imploré que me enviara fotos o videos para yo mirar y constatar que fuera mi esposo, que yo sabía cómo lo podía identificar a él, y él me dijo que ellos tenían eso prohibido".A casi 3 años de la desaparición de José Gabriel, la familia asegura que no tienen certeza, ni acta de defunción ni cuerpo ni pruebas."Nunca hemos tenido un dato concreto, nosotros no sabemos en este momento si están vivos o están muertos o están secuestrados", insiste la mujer.Señala que "El Veracruz" y "Luzbel" cambiaron de número telefónico y perdió comunicación con ellos.Antes le habían dicho que si quería recuperar el cuerpo o las cenizas tenía que viajar directamente a México, que ellos darían la orden para que se las entregaran y que luego le darían autorización para llamar al gobierno o al Servicio Médico Forense (Semefo).La familia recibió un correo anónimo con unas coordenadas, las cuales la esposa del militar asegura que ya compartió con Cancillería, Consulado, Embajada, Interpol y Fiscalía General de la Nación de Colombia.Sin embargo, le han dicho que la zona es de difícil acceso y que en esa jurisdicción "el orden lo colocan los grupos criminales", por lo que no pueden ingresar."Me parece triste, triste que hagan y deshagan, sinceramente. Que no pase absolutamente nada porque no se puede ingresar allá, porque están esos grupos criminales que son los que mandan allá. Y entonces, ¿las familias de nosotros qué?", cuestiona la mujer.También denuncia la negligencia por parte de los gobiernos de Colombia y México, así como evasivas de Cancillería, Consulado Mexicano e Interpol."Todas las entidades tienen en sus manos toda esa información y aún así nos dicen que no hay ningún avance", afirma.Los otros desaparecidosJakeline relata que junto con su esposo también desaparecieron José Fernando Cataño Durango, Eduban Rodríguez Cardona y el mayor Andrés, todos exmilitares colombianos reclutados bajo el mismo esquema.De acuerdo con su versión, José Fernando Cataño Durango fue encontrado muerto el 24 de agosto de 2024, en un predio cercano a la localidad de La Laguna, municipio de Arteaga, Michoacán. Lo hallaron gracias a un correo "anónimo" que le enviaron a su esposa.Sin embargo, la confirmación del fallecimiento llegó hasta el 1 de enero de este año y sus restos fueron repatriados apenas en septiembre pasado."No sabemos en este momento si los demás están vivos o están muertos o están secuestrados, qué pasó con ellos. Lo único que tenemos son las palabras de un señor de reputación dudosa", afirma.Señala que lo peor en todo este tiempo ha sido la incertidumbre: "Es perder a una persona muy especial, es saber que a través de los años que se lo llevaron, ni siquiera tener un derecho a decir, si hay una tumba donde uno pueda llevarle rosas, hacerle oración, que se yo, no saber un lugar exacto en el que yo lo pueda encontrar".Ahora, Jakeline exige a las autoridades que aclaren qué fue lo que realmente sucedió, "nosotros tenemos derecho a saber, ¿qué pasó con nuestros esposos, en qué va la investigación, por qué no avanza?, porque es que siempre es como un sabotaje la investigación".Dice que solamente confía en Dios y en la voluntad de quienes se puedan sumar en su ayuda, para encontrar a su esposo, ya sea que esté vivo o muerto.De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, del 1 de enero del 2025 a la fecha ha detenido a 100 extranjeros en la entidad por estar presuntamente al servicio de organizaciones criminales.De ese total, 39 son exmilitares de Colombia; 32 de Venezuela; 10 de Ecuador; 10 de Estados Unidos; 4 de Guatemala; dos de Panamá y uno de Perú, Argentina y Honduras. Ninguno de ellos es José Gabriel Sáenz Angulo.