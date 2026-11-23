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Integrantes de la Ruta Comercio 21 de Marzo se manifestaron a las afueras de la Unidad Administrativa Municipal (UAM) para entregar un pliego petitorio al alcalde Enrique Galindo Ceballos, en el que exigieron soluciones a los problemas de desabasto de agua potable, falta de pipas y deterioro de las vialidades que afectan a distintas colonias de la capital.

Una de las representantes señaló que desde hace cinco años presentan solicitudes ante el Ayuntamiento y el Interapas sin obtener respuestas suficientes. Entre las zonas afectadas mencionó las colonias Emiliano Zapata, Rivas Guillén Sur, Ricardo B. Anaya y Jaime Torres Bodet, donde el suministro de agua es irregular y, en algunos domicilios, aseguran que no reciben el servicio.

Como ejemplo de los problemas que enfrentan, expusieron que hace un año se pavimentó la calle 16 de Septiembre, en la colonia Emiliano Zapata, perteneciente a la delegación de La Pila; sin embargo, desde que el alcalde acudió a inaugurar la obra, los vecinos se quedaron sin agua.

También denunciaron que el centro de salud de la colonia 21 de Marzo lleva tres semanas sin suministro, situación que, de acuerdo con la representante, afecta la atención de alrededor de mil 500 familias.

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Cuestionaron que, pese a las declaraciones del alcalde sobre la atención al desabasto, las condiciones continúan sin cambios para numerosas familias.

Aseguraron que las peticiones se presentan cada año y que, además de la falta de agua, persisten problemas de inundaciones y baches en las colonias, por lo que acudieron nuevamente a la UAM para exigir compromisos y soluciones.