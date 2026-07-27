Anuncia RGC apertura de nuevo desnivel para la próxima semana

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El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que el nuevo paso a desnivel que construye el Gobierno del Estado será inaugurado la próxima semana, al asegurar que la obra se encuentra en sus últimos detalles.

Durante una transmisión en vivo realizada este lunes desde distintos puntos de la zona metropolitana, el mandatario recorrió el puente vehicular y posteriormente ingresó al desnivel para mostrar el avance de la infraestructura.

Gallardo afirmó que la obra será "el desnivel más largo de San Luis Potosí" y señaló que actualmente se realizan trabajos de pintura, limpieza y acabados antes de su apertura al tránsito vehicular.

El gobernador también sostuvo que el nuevo distribuidor forma parte de un conjunto de obras viales que incluyen el puente conocido como "Puente de la Familia" y el proyecto de Villa Magna.

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Añadió que su administración continuará ejecutando infraestructura en distintos sectores de la capital, con nuevas vialidades y puentes.