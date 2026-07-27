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Liga MX: La tabla de posiciones al terminar la jornada 2

Xolos de Tijuana encabezan la clasificación con seis puntos y mejor diferencia de gol

Por El Universal

Julio 27, 2026 09:34 a.m.
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Liga MX: La tabla de posiciones al terminar la jornada 2
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      Este domingo terminó la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX con el agónico triunfo de los Gallos Blancos del Querétaro sobre el Pachuca en el estadio Hidalgo.

      Jornada 2 deja movimientos en la tabla de posiciones

      Todavía queda una jornada antes del "descanso" por el comienzo de la Leagues Cup, pero ya hay varios movimientos en la tabla de posiciones.

      Por ahora, cuatro equipos tienen seis puntos; sin embargo, los Xolos de Tijuana se ubican en el primer lugar gracias a la diferencia de gol. Cruz Azul, Atlas y Necaxa tienen las mismas unidades que el conjunto de la frontera.

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      América mantiene invicto pero sin mostrar su mejor versión

      En el quinto lugar aparece América, que viene de empatar con el Atlante, con 4 puntos. Mantiene el invicto, pero todavía no ha mostrado su mejor versión.

      La zona de Liguilla la completan Pachuca, Toluca y Monterrey, todos con tres puntos, a pesar de que ninguno de esos tres ganó su partido de jornada 2. De hecho, perdieron.

      Chivas y Pumas tienen los mismos puntos, pero la diferencia de gol los tiene fuera de zona de clasificación por ahora. Ambos vienen de ganar su primer partido, por lo que se espera que a partir de la próxima jornada empiecen a mostrar una versión similar a la del torneo pasado, en la que ambas instituciones fueron protagonistas.

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