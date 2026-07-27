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PT denuncia "piso disparejo" dentro de la coalición en SLP

Acosta Zavala afirmó que las decisiones políticas se han tomado sin consultar al partido

Por Ana Paula Vázquez

Julio 27, 2026 09:04 a.m.
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      El Partido del Trabajo (PT) acusó que ha competido en condiciones de desventaja dentro de la coalición en San Luis Potosí y que las principales decisiones políticas se han tomado sin consultarlo.

      Gerardo Acosta Zavala, comisionado político nacional del PT en la entidad, afirmó que el partido ha tenido que construir su proyecto "contra la corriente" y denunció un "piso disparejo" cada vez que fija una postura pública.

      El dirigente responsabilizó de esa situación a la relación con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al asegurar que nunca recibieron un trato de aliados.

      "¿Cómo va a estar la relación con el Partido Verde si nunca nos dieron un trato de aliados? No existíamos para el Partido Verde en San Luis Potosí", declaró.

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      También defendió la autonomía del PT y sostuvo que los partidos aliados no son empleados unos de otros, por lo que cualquier acuerdo debe construirse con respeto e igualdad.

      Pese a las diferencias, Acosta Zavala afirmó que el PT mantendrá su apuesta por la unidad rumbo al próximo proceso electoral y buscará una candidatura común, aunque reconoció que la coalición pasada dejó inconformidad entre la militancia.

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