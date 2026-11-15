Para quedarse en casa

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Los amores que desafían las decisiones familiares, las mujeres que buscan un lugar fuera de los papeles que les fueron asignados y las diferencias sociales que condicionan el destino de los personajes son algunos de los temas que atraviesan distintas producciones ambientadas en el México de principios del siglo XX.

Películas que narran historias personales en la Revolución Mexicana

Entre estas producciones se encuentra Como agua para chocolate (2024), adaptación de la novela de Laura Esquivel, que sigue a Tita de la Garza, una joven cuyo amor por Pedro se enfrenta a una tradición familiar que le impide casarse. La decisión de Pedro de contraer matrimonio con Rosaura, hermana de Tita, para permanecer cerca de ella da paso a una historia de amores prohibidos, tensiones entre generaciones y convenciones sociales.

Revolución Mexicana vista a través de relatos personales en cine

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Otro relato que coloca a una mujer frente a las restricciones de su época es Mal de amores (2026), basada en la novela de Ángeles Mastretta. Su protagonista, Emilia Sauri, crece con aspiraciones que van más allá de los papeles asignados a las mujeres de su tiempo: quiere estudiar medicina y decidir sobre su futuro. Su historia sentimental se divide entre Daniel Cuenca, un revolucionario, y Antonio Zavalza, un médico. A través de sus relaciones y decisiones, la producción aborda el amor, la educación y las distintas formas de entender el futuro de un país en transformación.

En el cine, Enamorada (1946), de Emilio Fernández, presenta el encuentro entre el general revolucionario José Juan Reyes y Beatriz Peñafiel, hija de una familia acomodada de Cholula. La ocupación de la ciudad por las tropas zapatistas altera la vida de sus habitantes y propicia una relación marcada por las diferencias sociales, las expectativas y el contraste entre dos formas de entender el mundo.

La experiencia de las mujeres en los ejércitos revolucionarios aparece en La soldadera (1967), de José Bolaños. La película sigue a Lázara, una joven cuya vida cambia con el estallido del conflicto y que termina por acompañar a las tropas. Su historia permite acercarse a las condiciones de las mujeres que formaron parte de los movimientos armados, así como a las relaciones y dificultades que enfrentaron durante la guerra.

La Cucaracha (1959), dirigida por Ismael Rodríguez y protagonizada por María Félix y Dolores del Río, presenta a dos mujeres vinculadas con las tropas revolucionarias. Sus relaciones con los hombres del campamento dan lugar a rivalidades y conflictos sentimentales, mientras la película incorpora a las mujeres como personajes con intereses y disputas propias dentro de un entorno dominado por la guerra.

Estas producciones ofrecen distintas aproximaciones a un periodo que suele representarse a través de sus enfrentamientos militares y protagonistas históricos. En ellas, la Revolución funciona también como telón de fondo para observar cómo se organizaban las estructuras sociales en la época.