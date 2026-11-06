Gorillaz regresa a México con concierto el 11 de diciembre

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La banda Gorillaz ha anunciado su regreso a México con una presentación programada para el 11 de diciembre en el Palacio de los Deportes, tras su participación en el festival Corona Capital. La noticia fue confirmada por OCESA, la promotora del evento, a través de sus redes sociales, donde se destacó que la agrupación británica, liderada por Damon Albarn, traerá su espectáculo 'The Mountain Tour'.

El surgimiento de rumores sobre un segundo concierto se intensificó cuando, presumiblemente por un error, Ticketmaster publicó la fecha en su página oficial. Las especulaciones se materializaron esta mañana, cuando OCESA resolvió confirmarlas. De esta manera, los seguidores de Gorillaz podrán volver a disfrutar de su música en un nuevo show este 11 de diciembre.

La venta de boletos se llevará a cabo en dos etapas. La preventa, exclusiva para clientes de Banamex, comenzará el 12 de noviembre a las 11:00 horas. La venta general se realizará al día siguiente, en el mismo horario. Hasta el momento, no se ha divulgado información sobre los precios de los boletos.

Gorillaz, conocida por su innovadora fusión de estilos musicales y sus característicos personajes animados, continúa expandiendo su presencia en México, donde ha disfrutado de un sólido vínculo con sus aficionados. La programación de estos eventos refleja el interés creciente del público por disfrutar de presentaciones en vivo de artistas internacionales.

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Con esta nueva fecha, la banda no solo reafirma su compromiso con sus seguidores, sino que también subraya la relevancia de la música en la cultura contemporánea. La expectativa por el regreso de Gorillaz a México se presenta en un contexto donde la música en vivo se reintegra a la agenda de entretenimiento después de los retos enfrentados por la industria en los últimos años.