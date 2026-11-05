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Críticas al doblaje de "Wildwood: El bosque salvaje" por Star Talents

Una petición en Change.org exige un redoblaje con actores profesionales tras la polémica en Latinoamérica.

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 05:32 p.m.
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Críticas al doblaje de Wildwood: El bosque salvaje por Star Talents
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      El estreno de "Wildwood: El bosque salvaje", la más reciente producción en animación stop-motion de LAIKA Studios, desencadenó un amplio debate entre el público y los profesionales de la voz en América Latina.


      A pesar de que la obra dirigida por Travis Knight tardó más de 15 años en completarse y obtuvo una recepción crítica favorable por su calidad visual, la versión doblada al español latino enfrenta señalamientos por la inclusión de figuras públicas sin experiencia previa en la especialidad, fenómeno conocido en la industria como "star talents".

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      La disconformidad del público se concentra en la elección del elenco principal para el mercado latinoamericano. La actriz Macarena García debuta en el doblaje interpretando a la protagonista, Prue McKeel, mientras que el creador de contenido Javier Ibarreche da voz a Brendan y la conductora Natalia Téllez interpreta a Alexandra Svik.
      Diversos espectadores expresan en redes sociales que la interpretación carece del matiz emocional que exige una pieza de animación de esta magnitud, señalando un contraste directo con la participación de actores de trayectoria como Emilio Treviño (quien da voz al personaje de Curtis).
      El debate se intensifica tras las declaraciones del propio Javier Ibarreche, quien reconoce de manera pública que su alcance en plataformas digitales influyó en su contratación apara el proyecto.
      De acuerdo con los principios de interpretación vocal expuestos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en sus facultades de artes escénicas, el doblaje requiere un entrenamiento actoral específico en sincronía, modulación de tono y caracterización auditiva que difiere de la actuación frente a cámara o la conducción de medios.
      Por su parte, la usuaria Stefanny Alanis inicia una recolección de firmas en la plataforma digital Change.org con el objetivo de solicitar un redoblaje completo de la cinta con personal especializado.
      La respuesta de los espectadores evidencia un rechazo creciente hacia las estrategias de mercadotecnia que priorizan la notoriedad en redes sociales por encima de la especialización técnica en el doblaje comercial. Creadores de contenido dedicados al análisis cinematográfico señalan que, aunque la cinta posee un alto valor artístico, la ejecución del audio en español merma la experiencia final del usuario en salas de cine.
      Hasta el momento, ni LAIKA Studios ni la distribuidora oficial emiten un comunicado oficial confirmando la regrabación del proyecto, a pesar de las versiones que circulan en plataformas digitales sobre una hipotética revisión del material.

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