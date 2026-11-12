Vadhir Derbez, tranquilo tras cancelación de aprehensión

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Vadhir Derbez está tranquilo luego de que un Juez de Distrito, al ver las pruebas aportadas, canceló la orden de aprehensión que se había girado en contra de él, por un presunto abuso sexual.

Enrique González Casanova, abogado defensor del actor y cantante, subrayó que dicho Juez de Distrito determinó como inconstitucional la orden inicial ya desde hace tiempo.

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El litigante también hizo un extrañamiento por la actitud de la Fiscalía de la Ciudad de México que la semana pasada emitió un comunicado en donde afirmó que hay una investigación abierta por el presunto delito de violación en contra de Vadhir y que este no había comparecido."El amparo de fondo declara la orden de aprehensión inconstitucional y la orden de presentación es totalmente contraria a derecho porque hay pruebas debidamente acreditadas y porque, básicamente, en el fondo del asunto se demuestra la no participación del señor Vadhir Derbez, es bien importante decirlo. Creo que sí es muy delicado que se le esté dando una falsa narrativa al público en general ", dijo González Casanova a EL UNIVERSAL."(La actitud de la Fiscalía) Me parece un tema totalmente fuera de lugar, digo yo soy muy respetuoso con el tema de la Fiscalía y con lo que ellos quieran decir, pues finalmente como lo he dicho, ellos ya son una parte procesal y dejar de ser autoridad en el momento que ejercitan acción", apuntóRecordó que la orden inicial fue emitida únicamente por las pruebas presentada por la parte acusatoria y la fiscalía, sin escuchar a la otra parte.González Casanova recalcó que el amparo otorgado a Vadhir no es contra una sentencia condenatoria o que le permita llevar un proceso en libertad, sino que simplemente no hubo prueba alguna que lo implicara en lo que se le acusa.El abogado consideró grave la manera en que se están manejando las cosas mediáticamente y en redes sociales."Es culpar a alguien que a todas luces no participó (en lo que se acusa), no estuvo en el momento de los hechos, a todas luces es inocente, (pero) creo que es bien sencillo destruir la imagen de una o varias personas. Es importante entender los alcances de la narrativa y ver si eso está sustentado en hechos reales o nada más por vender al público", recalcó González Casanova.Precisó que tras la cancelación de la orden y apegado a derecho, la Fiscalía presentó un recurso de revisión de amparo, lo cual tocará a un Tribunal Colegiado de Circuito, una instancia mayor."Ahora tienen mucho trabajo, tienen cargas exhaustivas, hay que esperar a ver qué resuelve. Si resuelve favorablemente pues tendremos un asunto terminado, si no, pues bueno, tendremos que enfrentar diversas cuestiones y se enfrentarán procesalmente", indicó.