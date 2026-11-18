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Cinthia Aparicio confirma que ya tiene nueva pareja, hecho que la tiene feliz y que, pese a que van, poco a poco, conociéndose y aprendiéndose a amar se encuentra muy contenta, a tal grado que, ya hizo su primera publicación en redes sociales con Hugo Martínez Manterola, el hombre con quien, desde hace unos meses, se le vinculaba románticamente.

Cinthia Aparicio comparte video en Instagram con su pareja

Fue a través de su cuenta de Instagram que, ayer, martes 17 de noviembre, la actriz compartió un video, tomado desde la finca familiar de su nueva pareja, ubicada en Martínez de la Torre, Veracruz, estado del que, ambos, son originarios.

En él, la pareja se encuentra de espaldas, a contraluz, sentados en una cerca, rodeados de algunos animales del ganado: junto a las imágenes, Aparicio escribió la palabra "tú", acompañada de un corazón.

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Declaraciones de Cinthia Aparicio sobre su relación

Fue entonces que, esta mañana, la actriz confirmó a "Hoy" que, como se especuló desde hace unas semanas, ya reanudó su vida amorosa y con un hombre con el que creció, pues, al aparecer los Aparicio y los Martínez Manterola se conocen desde años atrás.

"Estoy dándome una oportunidad en el amor, estoy muy feliz, estoy en paz, estoy viviendo una etapa con una persona muy especial en mi vida, entonces, estoy feliz, la verdad, no les puedo decir otra cosa, más que estoy feliz, disfrutando, viviendo tranquila".

Entre algunos de los pormenores de los que habló, Cinthia dijo que, ambos, han llevado la relación con calma, lo que les ha permitido conocerse en cada una de sus facetas.

"Viviendo tranquila, conociéndonos, ¿sabes?, en el día a día, creo que nos estamos dando realmente el tiempo de conocernos, con lo bueno, con lo mano, enamorarnos y ¡sí!, sí, sí, sí, estoy muy contenta", dijo sonriente.

Sin embargo, no quiso entrar en detalles acerca de quién es Hugo, pues, a pesar de ser conocido en el mundo ganadero, prefirió ser hermética y esperar a que sea él quien se abra a compartir un poco más de su vida, si, en dado caso, quisiera llegarlo a hacer frente a la prensa.

"Él no es del medio, quisiera respetar eso, es su privacidad, ya él nos dirá si quiere ser parte de esto, quisiera, ¿sabes?, proteger eso; nos conocemos, prácticamente, de toda la vida, nuestras familias se conocen, sombrero y a caballo los dos, entonces, tenemos muchas cosas en común, la vida nos unió, no me lo esperaba, me sorprendió la vida y, me sorprendió para bien", remató.