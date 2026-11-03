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Aprueba TEESLP prórroga para consultas indígenas en Mexquitic

El Ayuntamiento solicitó más tiempo para completar el proceso

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 03, 2026 02:10 p.m.
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Aprueba TEESLP prórroga para consultas indígenas en Mexquitic
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      Las comunidades indígenas de Mexquitic de Carmona tendrán que esperar hasta diciembre para conocer los resultados de tres consultas que debieron realizarse en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEESLP), emitida el 13 de marzo de 2026.

      El Ayuntamiento solicitó más tiempo para completar el proceso y obtuvo una prórroga hasta el 29 de diciembre.

      La ampliación fue aprobada por unanimidad. El secretario general del Ayuntamiento, Juan Guadalupe Flores Miranda, justificó la petición en la necesidad de realizar las consultas, sistematizar y analizar las respuestas, entregar los resultados a las comunidades y formalizar las acciones institucionales derivadas de ellas. La solicitud fue presentada el 23 de octubre.

      Los ejercicios están programados para el 22 y 29 de noviembre en San Marcos Carmona. Las comunidades deberán ser consultadas sobre la elección de la persona titular de la Unidad Municipal de Atención a Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas; la incorporación de sus propuestas al Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, y las políticas ambientales que afectan sus territorios.

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      Aunque el Tribunal consideró justificada la ampliación, advirtió que el Ayuntamiento, la Presidencia Municipal y la Secretaría General deberán acreditar el cumplimiento de las actividades pendientes mediante informes y documentación dentro de los plazos establecidos. La prórroga no elimina las medidas de apremio ni las obligaciones de las autoridades vinculadas con la ejecución de la sentencia.

      La sesión también se realizó con una integración distinta del Pleno, luego de que el encargo de la magistrada Dennise Porras Guerrero concluyera el 22 de octubre. En su lugar, fue designada la secretaria de estudio y cuenta San Juana Jaramillo Jante, con base en su antigüedad y en el precedente del expediente JDC 428/2022.

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