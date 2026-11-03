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Nacional

Capturan a "El Patrón", cabecilla del cártel "Los Linos"

La detención se da tras operativo en Yautepec que capturó a ocho integrantes, incluidos hermanos Adame Sotelo

Por El Universal

Noviembre 03, 2026 02:23 p.m.
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Capturan a El Patrón, cabecilla del cártel Los Linos
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      Elementos federales detuvieron en Ixtapaluca, Estado de México, a Lino "N", alias "El Patrón" o "El Señor", identificado como uno de los líderes del cártel de Los Linos, célula delictiva con presencia mayoritaria en el estado de Morelos vinculada a delitos de extorsión, homicidio y robo de vehículos.

      Detalles confirmados sobre la detención y grupo criminal

      El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó que el presunto delincuente es considerado uno de los principales generadores de violencia en la entidad de Morelos.

      El funcionario federal detalló, a través de redes sociales, que esta acción da continuidad a una operación del pasado 6 de mayo en Yautepec, donde fueron detenidos ocho integrantes de este grupo criminal, entre ellos sus hermanos Rodolfo y Carlos Adame Sotelo.

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      "Con esta acción suman nueve detenidos de esta agrupación, como parte del trabajo para combatir la extorsión, los homicidios y a quienes generan violencia, en coordinación con el Gobierno de Morelos, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia", señaló.

      Estrategia nacional y coordinación interinstitucional

      Según reportes de seguridad, "Los Linos" tienen presencia en Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca, municipios morelenses.

      García Harfuch destacó este operativo como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del reforzamiento de la seguridad en el estado de Morelos, instruidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Además, agradeció a la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, por el apoyo para esta detención.

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