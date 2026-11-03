Sasha Sokol y compañeros critican producción de serie sobre Timbiriche

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Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol volvieron a manifestarse en contra de la serie inspirada en la historia de Timbiriche, al considerar que la producción desaprovechó el legado musical de la agrupación para centrarse en un episodio doloroso que, aseguran, fue abordado de manera irresponsable.

A través de un nuevo comunicado, los seis integrantes originales cuestionaron la manera en que se llevó a la pantalla la historia del grupo juvenil que marcó a varias generaciones en las décadas de 1980 y 1990; su principal inconformidad tiene que ver con el tratamiento de los acontecimientos relacionados con el abuso sexual que sufrió Sasha Sokol cuando era menor de edad por parte del productor musical Luis de Llano.

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"La serie de Timbiriche no fue de Timbiriche", sentenciaron los artistas, quienes reprocharon que la producción dejara de lado la música, los recuerdos y las experiencias que construyeron durante su trayectoria para concentrarse en un episodio que consideran profundamente doloroso.En el texto reconocieron que las historias incómodas también deben contarse, pero cuestionaron la forma en que se presentan, particularmente cuando se trata de situaciones de abuso infantil."No se trata de que las historias incómodas dejen de contarse; se trata de cuestionar cómo se cuentan", expresaron.Los músicos también señalaron que convertir una experiencia de abuso en entretenimiento televisivo no necesariamente contribuye a prevenir este tipo de violencia y, por el contrario, puede revictimizar a quienes la han sufrido.En ese sentido, destacaron la importancia de que exista sensibilidad al abordar estos temas, especialmente en un país como México, donde los casos de abuso infantil representan una problemática grave."Dentro de poco no se hablará de la serie. Pero estamos convencidos que permanecerá el recuerdo de quien alzó la voz, la conversación que eso generó, de cómo su lucha llegó hasta la Suprema Corte abriendo un nuevo camino de justicia para otras víctimas. Eso sí es algo que trasciende. Eso sí es algo que vale la pena recordar y reconocer", se lee.Los seis integrantes también agradecieron las muestras de solidaridad que recibieron del público y consideraron que la conversación generada alrededor de la serie permitió reconocer la importancia de escuchar a las víctimas.Asimismo, recordaron que la lucha de Sasha Sokol llegó hasta la Suprema Corte, abriendo un camino de justicia para otras personas que han vivido situaciones similares.Aunque anticiparon que con el tiempo dejará de hablarse de la producción televisiva, aseguraron que permanecerá el recuerdo de quienes alzaron la voz y de la conversación social que se generó a partir de su caso.Finalmente, los artistas agradecieron el cariño que el público ha mantenido hacia ellos y su música durante décadas, adelantaron que en 2027 celebrarán los 45 años de Timbiriche, una historia que, afirmaron, continúa viva gracias a sus seguidores.Esta no es la primera vez que Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol expresan su inconformidad con la producción de ViX, cuando se anunció el estreno de la serie, los seis músicos difundieron otro comunicado en el que aclararon que ninguno participó en su creación, que no fueron consultados sobre las historias que se contarían y que tampoco autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.En aquella ocasión reconocieron la libertad creativa de los realizadores, pero advirtieron que existía una diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles que siguen vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado.También aclararon que estaban conscientes de que se trataba de una historia ficcionada, capaz de mezclar acontecimientos reales con situaciones que nunca ocurrieron, pero insistieron en que detrás de los personajes existen personas, familias y experiencias que van más allá de su trayectoria artística."Quizá algún día decidamos contarla, pero entonces será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz", señalaron entonces.Por su parte, el productor Pablo Cruz defendió el proyecto al explicar que está inspirado en hechos reales y que la investigación se realizó a partir de información y materiales públicos sobre la agrupación.La serie, que llegó a la plataforma ViX con una historia de ocho capítulos, abordó entre sus principales conflictos el abuso sexual que Sasha Sokol sufrió a los 14 años por parte de Luis de Llano, quien fue uno de los impulsores de Timbiriche.El caso también ha tenido consecuencias legales para el productor, quien fue detenido el pasado 2 de septiembre por incumplimientos relacionados con la sentencia favorable a la cantante.