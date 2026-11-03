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Sheinbaum recibirá a niña genio tras video viral de Omman

Sheinbaum enfatizó la importancia de apoyar a estudiantes de escuelas públicas que representan a México en el extranjero.

Por El Universal

Noviembre 03, 2026 02:07 p.m.
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      La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el próximo martes 10 de noviembre recibirá en Palacio Nacional a niñas, niños y adolescentes que han ganado premios por inventos o en matemáticas, robótica y otras disciplinas para reconocerlos y refrendar su apoyo para que asistan a concursos internacionales.


      Durante la conferencia matutina de este martes 3 de noviembre, la mandataria fue cuestionada sobre su compromiso de conocer a la niña genio Xóchitl, quien inventó un dispositivo para calentar agua sin dañar al medio ambiente. La historia fue dada a conocer por el influencer Alexis Omman y el video acumula más de 30 millones de reproducciones en Instagram.

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      "Recibí como 20 WhatsApp ese día que me decían: ´¿ya vio presidenta?´ porque se hizo muy viral y contesté que sí. Además, obviamente, buscar apoyarla a ella y a otros jóvenes. El 10 de noviembre vienen, estamos invitando a muchos jóvenes, niñas, niños, que han ganado concursos internacionales de matemáticas, de ciencia, de otras disciplinas. Y el objetivo es primero apoyarles cuando van a salir a competencias internacionales", expresó.
      Además, refirió que buscarán que sus inventos o proyectos puedan desarrollarse a gran escala como la estudiante que inventó un extintor acústico, Ángela Karime Venegas Hernández. Señaló que su equipo ya contactó a varios jóvenes e hizo un llamado a quienes no han sido contactados y deseen asistir a Palacio Nacional el próximo martes.
      "Porque es muy bueno, es hermoso cuando jóvenes mexicanos nos representan el extranjero, genera mucho orgullo. Pero además es muy interesante que hay muchísimos jóvenes mexicanos ganen distintos concursos. Muchos de ellos de escuelas públicas. Entonces aquí los vamos a recibir para apoyarles, buscar los esquemas y hablar con ellas y ayudar. Para ver qué es lo que les interesa y cómo apoyarlos", reiteró esta mañana.

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