ROSALÍA APLAZA SUS CONCIERTOS
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
ROSALÍA APLAZÓ LOS CONCIERTOS DE LA GIRA ´LUX TOUR 2026´ QUE TENÍA PREVISTOS ESTA SEMANA EN MIAMI Y ORLANDO POR "UNA EMERGENCIA FAMILIAR", SEGÚN INFORMÓ LA EMPRESA PROMOTORA. "DEBIDO A UNA EMERGENCIA FAMILIAR, ROSALÍA SE VE OBLIGADA A POSPONER SUS PRÓXIMOS CONCIERTOS EN MIAMI Y ORLANDO. LAS CIRCUNSTANCIAS NO LE HAN DEJADO OTRA OPCIÓN", INFORMÓ LIVE NATION FLORIDA EN REDES SOCIALES. "MIENTRAS EL EQUIPO DE LA GIRA GESTIONA EL CAMBIO DE FECHAS, POR FAVOR CONSERVEN SUS ENTRADAS. PRÓXIMAMENTE HABRÁ MÁS INFORMACIÓN", AGREGÓ. LA ARTISTA ACTUARÍA EN EL KASEYA CENTER DE MIAMI EL 4 Y 6 DE JUNIO, Y EN KIA CENTER DE ORLANDO EL 8 DE JUNIO.
no te pierdas estas noticias
Shakira y Burna Boy encabezarán la ceremonia inaugural en México
El Universal
Además de México, Estados Unidos tendrá presentaciones musicales con artistas como Katy Perry y Lisa.
Shia LaBeouf recibe libertad condicional tras agresión en bar de Nueva Orleans
AP
La agresión ocurrió en febrero durante Mardi Gras; LaBeouf deberá mantenerse alejado de las víctimas y el bar.
Muere Marjane Satrapi, autora de Persépolis y defensora cultural
AP
Satrapi, reconocida por su obra Persépolis, fue miembro de la Academia de Bellas Artes y rechazó la Legión de Honor en apoyo a Irán.