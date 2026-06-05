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CRISTO EN SUS CORAZONES

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CRISTO EN SUS CORAZONES

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Camerino

ROSALÍA APLAZA SUS CONCIERTOS

Por EFE

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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ROSALÍA APLAZA SUS CONCIERTOS
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      ROSALÍA APLAZÓ LOS CONCIERTOS DE LA GIRA ´LUX TOUR 2026´ QUE TENÍA PREVISTOS ESTA SEMANA EN MIAMI Y ORLANDO POR "UNA EMERGENCIA FAMILIAR", SEGÚN INFORMÓ LA EMPRESA PROMOTORA. "DEBIDO A UNA EMERGENCIA FAMILIAR, ROSALÍA SE VE OBLIGADA A POSPONER SUS PRÓXIMOS CONCIERTOS EN MIAMI Y ORLANDO. LAS CIRCUNSTANCIAS NO LE HAN DEJADO OTRA OPCIÓN", INFORMÓ LIVE NATION FLORIDA EN REDES SOCIALES. "MIENTRAS EL EQUIPO DE LA GIRA GESTIONA EL CAMBIO DE FECHAS, POR FAVOR CONSERVEN SUS ENTRADAS. PRÓXIMAMENTE HABRÁ MÁS INFORMACIÓN", AGREGÓ. LA ARTISTA ACTUARÍA EN EL KASEYA      CENTER DE MIAMI EL 4 Y 6 DE JUNIO, Y EN KIA CENTER DE ORLANDO EL 8 DE JUNIO.  

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