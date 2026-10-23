Rosalía entra al Salón de la Fama de Billboard

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La cantante española Rosalía fue la invitada especial en la reciente edición de los Premios Billboard de la Música Latina, celebrados esta noche. El evento, que reunió a destacados artistas de la industria musical, se caracterizó por su ambiente glamoroso, marcado por lentejuelas y vestidos de alta costura. Rosalía, conocida como ''Motomami'', destacó con un impactante atuendo negro que incluía un blazer amplio, un bustier que dejaba visible su abdomen tonificado y una falda asimétrica de satín, lo que acaparó la atención de los asistentes y los medios.

La artista, que recibió el Premio Billboard Salón de la Fama, fue homenajeada por su trayectoria y su impacto global en la música. El galardón le fue entregado por el reconocido cantante Juan Luis Guerra. Durante su discurso de aceptación, Rosalía rindió homenaje a figuras importantes como Celia Cruz, Vicente Fernández y Daddy Yankee, quienes han influido en su carrera y han abierto camino a nuevas generaciones. "Es increíble estar recibiendo esto hoy. Gracias a Latinoamérica por darme el lugar que me has dado, por todos estos años de inspiración y enseñanza. Espero encontrar la manera de devolverte todo ese cariño y generosidad. Por muchos años más, ¡gracias!", expresó la artista en un emotivo mensaje.

El evento también fue escenario de la aparición de otros artistas notables que caminaron por la alfombra azul, como Pablo Alborán, Becky G, Jacqueline Bracamontes y la banda Santos Bravos, entre otros. Cada uno de ellos lució atuendos distintivos, que variaron desde un vestido strapless de color café de la conductora de Top Chef VIP, hasta un conjunto asimétrico de una sola manga que portó otra figura del evento. La diversidad de estilos y la elegancia de los presentes contribuyeron a crear una atmósfera vibrante durante la celebración de la música latina.

La presencia de Rosalía en este evento resalta su creciente reconocimiento y éxito en la industria, consolidándose como una de las artistas más relevantes en la actualidad. Su emotivo discurso y su destacado atuendo han dejado una impresión notable, subrayando su continua influencia dentro del panorama musical internacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí