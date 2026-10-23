logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Rosalía entra al Salón de la Fama de Billboard

La cantante recibió el Premio Billboard Salón de la Fama.

Por El Universal

Octubre 23, 2026 06:11 a.m.
A
Rosalía entra al Salón de la Fama de Billboard
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La cantante española Rosalía fue la invitada especial en la reciente edición de los Premios Billboard de la Música Latina, celebrados esta noche. El evento, que reunió a destacados artistas de la industria musical, se caracterizó por su ambiente glamoroso, marcado por lentejuelas y vestidos de alta costura. Rosalía, conocida como ''Motomami'', destacó con un impactante atuendo negro que incluía un blazer amplio, un bustier que dejaba visible su abdomen tonificado y una falda asimétrica de satín, lo que acaparó la atención de los asistentes y los medios.

      La artista, que recibió el Premio Billboard Salón de la Fama, fue homenajeada por su trayectoria y su impacto global en la música. El galardón le fue entregado por el reconocido cantante Juan Luis Guerra. Durante su discurso de aceptación, Rosalía rindió homenaje a figuras importantes como Celia Cruz, Vicente Fernández y Daddy Yankee, quienes han influido en su carrera y han abierto camino a nuevas generaciones. "Es increíble estar recibiendo esto hoy. Gracias a Latinoamérica por darme el lugar que me has dado, por todos estos años de inspiración y enseñanza. Espero encontrar la manera de devolverte todo ese cariño y generosidad. Por muchos años más, ¡gracias!", expresó la artista en un emotivo mensaje.

      El evento también fue escenario de la aparición de otros artistas notables que caminaron por la alfombra azul, como Pablo Alborán, Becky G, Jacqueline Bracamontes y la banda Santos Bravos, entre otros. Cada uno de ellos lució atuendos distintivos, que variaron desde un vestido strapless de color café de la conductora de Top Chef VIP, hasta un conjunto asimétrico de una sola manga que portó otra figura del evento. La diversidad de estilos y la elegancia de los presentes contribuyeron a crear una atmósfera vibrante durante la celebración de la música latina.

      La presencia de Rosalía en este evento resalta su creciente reconocimiento y éxito en la industria, consolidándose como una de las artistas más relevantes en la actualidad. Su emotivo discurso y su destacado atuendo han dejado una impresión notable, subrayando su continua influencia dentro del panorama musical internacional.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Rosalía entra al Salón de la Fama de Billboard
      Rosalía entra al Salón de la Fama de Billboard

      Rosalía entra al Salón de la Fama de Billboard

      SLP

      El Universal

      La cantante recibió el Premio Billboard Salón de la Fama.

      Excolaborador de Eminem admite venta de canciones inéditas
      Excolaborador de Eminem admite venta de canciones inéditas

      Excolaborador de Eminem admite venta de canciones inéditas

      SLP

      El Universal

      Joseph Strange trabajó más de diez años en el estudio de Eminem.

      Demian Bichir reflexiona sobre el cine en Morelia
      Demian Bichir reflexiona sobre el cine en Morelia

      Demian Bichir reflexiona sobre el cine en Morelia

      SLP

      El Universal

      El actor presentó el documental Santuary woman en el festival.

      "Nosotros" de Joaquín Ruano relata un amor en Guatemala del siglo XXI
      "Nosotros" de Joaquín Ruano relata un amor en Guatemala del siglo XXI

      "Nosotros" de Joaquín Ruano relata un amor en Guatemala del siglo XXI

      SLP

      AP

      La película destaca la privatización de la seguridad y la lucha por derechos LGBT en Guatemala.