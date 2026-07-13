Investigan a una policía vial por supuesta "mordida"

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital mantiene una investigación interna sobre la actuación de una agente de Policía Vial que presuntamente recibió un soborno, luego de la difusión de un video en redes sociales.

El titular de la corporación, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que desde el mismo día en que se conoció el caso instruyó al área de Asuntos Internos para iniciar las indagatorias.

El funcionario explicó que la investigación ya arrojó un resultado, aunque evitó adelantarlo al señalar que la resolución sería dada a conocer posteriormente de manera oficial. Indicó que para esclarecer los hechos se revisaron las grabaciones de la cámara instalada en la patrulla, así como las bodycams de los elementos, herramientas que forman parte de los mecanismos implementados para prevenir y detectar actos de corrupción.

Villa Gutiérrez subrayó que la corporación mantiene una política de cero tolerancia a este tipo de conductas y aseguró que no se permitirá ninguna acción que afecte a la ciudadanía por parte de integrantes de la Secretaría. Añadió que, en caso de acreditarse alguna responsabilidad, se aplicarán las sanciones administrativas y legales correspondientes.

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El secretario también llamó a la población a no acceder a solicitudes indebidas de dinero por parte de los agentes y, en caso de enfrentar una situación de este tipo, presentar la denuncia ante el área de Asuntos Internos para que pueda iniciarse el procedimiento correspondiente. Precisó que el hecho investigado habría ocurrido sobre la lateral de la carretera 57.

Finalmente, señaló que desde 2021 a la fecha alrededor de ocho elementos han sido denunciados por presuntas irregularidades y, según afirmó, todos fueron dados de baja tras acreditarse las faltas. Respecto a la situación de la oficial involucrada en este caso, evitó confirmar si sería suspendida y reiteró que la determinación sería informada una vez concluido el proceso de investigación.