Somos MX, un ala más de la "herencia maldita": Gallardo
Pidió al nuevo instituto político promover debates de altura y no mentiras
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Si bien, celebró que haya una nueva opción partidista que funja como oposición en la entidad, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, consideró que el partido Somos MX –encabezado por Francisco Xavier Palacios, exalcalde capitalino– es un ala más de la "herencia maldita".
Después de iniciar los trabajos de puente que cruzará la glorieta de la salida a la carretera a Guadalajara, destacó la creación de la nueva fuerza política, pues ya hacía falta mayor contrapeso del ya existente en San Luis Potosí.
En entrevista, el mandatario estatal pidió al nuevo instituto político promover debates de altura, y no solo mantener un discurso y posicionamientos donde proliferen las mentiras y "las tonterías".
Aseveró que al Gobierno del Estado "le encanta" la pluralidad política, porque propicia más opciones para la ciudadanía, sin embargo, minimizó su conformación al considerarlo como parte de la "herencia maldita".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Gallardo Cardona atribuyó que la "herencia maldita" intentará obtener simpatía ciudadana por tres frentes, de cara al inicio del proceso electoral 2026-2027. "A ver si alguna le pega", satirizó.
"Qué bueno, la verdad, qué bueno, la verdad ya hacía falta contrapeso; qué bueno, los felicito. Ojalá que tengan altura en sus debates y que puedan debatir, no solamente con estar señalando tonterías y mentiras", remató.
Xavier Nava es nuevo presidente de Somos MX
Xavier Nava Palacios asumió este sábado la presidencia estatal de Somos MX durante la instalación del comité del partido en San Luis Potosí, con lo que la organización inició formalmente la integració...
no te pierdas estas noticias
Somos MX, un ala más de la "herencia maldita": Gallardo
Rubén Pacheco
Pidió al nuevo instituto político promover debates de altura y no mentiras
Video | Obras del Ejecutivo carecen de permisos municipales: EGC
Rolando Morales
Criticó la falta de coordinación institucional y denunció trato desigual en obras
Sentenciado por muerte de empresario obtiene amparo
Rubén Pacheco
El Poder Judicial de San Luis Potosí revisa la sentencia tras la liberación de Raúl N