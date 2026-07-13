Apertura 2026: Los partidos de la Jornada 1 por tv abierta
Canal 5 y Azteca 7 transmitirán encuentros clave de la primera fecha del torneo Apertura 2026.
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La espera terminó para los aficionados al futbol mexicano. Esta semana regresa la Liga MX con el inicio del torneo Apertura 2026, una jornada que ofrecerá encuentros atractivos y distintas opciones para seguir la actividad desde casa. Sin embargo, solo tres compromisos estarán disponibles por televisión abierta.
El resto de la fecha inaugural se distribuirá entre televisión de paga y plataformas digitales.
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El jueves 16 de julio abrirá el campeonato con el histórico choque entre Necaxa y Atlante a las 19:00 horas por FOX One. Más tarde, Xolos será anfitrión de Tigres a las 21:00 horas por la misma señal.
El viernes también se disputarán Atlético de San Luis contra Cruz Azul por ESPN y León frente a Atlas por FOX One.
Finalmente, Chivas debutará ante Toluca a las 19:07 horas mediante Prime Video, mientras Querétaro recibirá al América a las 21:00 horas con transmisión de FOX One.
-----¿Cuáles partidos de la Jornada 1 del Apertura 2026 estarán disponibles por televisión abierta?
El primer duelo que podrá verse sin costo será FC Juárez frente a Puebla, programado para el viernes 17 de julio a las 21:00 horas. El encuentro contará con transmisión de Azteca 7, además de FOX One.
Para el sábado 18 de julio, Canal 5 llevará a millones de hogares dos de los partidos más atractivos del fin de semana.
Pumas recibirá a Pachuca a las 17:00 horas, mientras que Rayados de Monterrey enfrentará a Santos Laguna a las 19:00 horas. Ambos también estarán disponibles por TUDN.
Jueves 16 de julio
Necaxa vs Atlante - a las 19:00 horas por FOX One
Xolos de Tijuana vs Tigres - a las 21:00 horas por FOX One
Viernes 17 de julio
Atlético de San Luis vs Cruz Azul - a las 19:00 horas por ESPN
León vs Atlas - a las 19:00 horas por FOX One
FC Juárez vs Puebla -a las 21:00 horas por Azteca 7 y FOX One
Sábado 18 de julio
Pumas vs Pachuca - a las 17:00 horas por Canal 5 y TUDN
Rayados de Monterrey vs Santos Laguna - a las 19:00 horas por Canal 5 y TUDN
Chivas vs Toluca - a las 19:07 horas por Prime Video
Querétaro vs América - a las 21:00 horas por FOX One.
Cabe señalar que los horarios y canales aún esperan la confirmación oficial de la Liga MX.
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