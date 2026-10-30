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Admite Gallardo subejercicio y sobregiros en dependencias

"Esto significa que no programaron bien su presupuesto", señaló el gobernador

Por Rubén Pacheco

Octubre 30, 2026 02:47 p.m.
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Ricardo Gallardo / Foto: Pulso

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      A dos meses que concluya el ejercicio fiscal 2026, existen dependencias y direcciones con subejercicio y falta de afincamiento para finalizar el año, reveló el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

      Pese a ello, el mandatario estatal sostuvo que las observaciones identificadas no representan irregularidades en el gasto corriente administrado por la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado.

      Para el caso gasto no comprometido, informó que algunas de las instancias ni siquiera han erogado el 50 por ciento del presupuesto asignado. "No puede haber subejercicios, ni puede haber sobrantes de recurso, porque entonces significa que no programaron bien su presupuesto", remarcó.

      "Lo que se acaba de hablar con el gabinete es algo que se tiene que apretar el tema del presupuesto. Hay secretarías y direcciones que, por obvias razones no puedo darles nombres, pero que pueden estar sobregiradas en el presupuesto", remató.

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      Anunció la elaboración de auditorías "fuertes" internas y externas los organismos públicos descentralizados con manejo de recursos propios, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

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      Puntualizó que tales revisiones en aquellas instituciones como las Universidades Intercultural o la Politécnica, se llevarán a cabo para "saber que están bien y que no se ha lucrado", en la gestión y administración de financiamiento que autogeneran y no enteran.

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