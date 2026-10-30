Pedro Ortiz de Pinedo aclara detalles del remake Alcanzar una estrella

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Pedro Ortiz de Pinedo aclara que en el remake que está produciendo de "Alcanzar una estrella" no existirá un grupo musical, como la gente cree, porque eso no estaba en la versión original de 1990.

"Acuérdense que hay dos versiones de "Alcanzar una estrella" y la gente se confunde. La primera nos contaba la historia de Eduardo y Lorena. Eduardo esta estrella pop y su fan número era Lorena y se gestaba una historia de amor muy bonita", recuerda.

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"Y en la dos es donde surge Muñecos de Papel (un grupo) y bueno, mucha gente se confunde, es diferente. La que hacemos es la una, para la dos la última palabra la va a tener la audiencia y cómo la reciban para que la empresa nos dé luz verde para otra", destaca.La reversión de "Alcanzar una estrella" es protagonizada por María Perroni y Eduardo Zucchi, realizando los mismos personajes que hace 36 años interpretaron Maríana Garza, mamá de la nueva estelar, y Eduardo Capetillo.Las grabaciones se están realizando en estos momentos para un estreno tentativo a mediados del año próximo.La nueva historia constará de 20 episodios, una sexta parte de los 180 con los que contó la versión noventera."Hay libros de infinidad de capítulos que adaptan a dos horas y van rescatando los golpes dramáticos más importantes y que fue lo que estuvimos haciendo nosotros. Y además no perder de vista que esta se contó en 1990 y es bien diferente lo que es un pop star de entonces a uno de nuestra época", destaca Ortiz de Pinedo."Entonces van a ver cómo hemos tomado la esencia de la serie y la hemos no sólo compactado, sino hecho una producción completamente distinta con los personajes tan entrañables que tuvo la original, pero evidentemente tiene un toque mucho más actual", subraya.El ejecutivo ha estado detrás de producciones como "Amor amargo", "Cita a ciegas", "Una familia de diez" y "La CQ".