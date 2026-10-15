Seán McGirr deja Alexander McQueen tras casi tres años

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- La industria de la moda vuelve a mover sus piezas. Este jueves 15 de octubre, Calvin Klein y Alexander McQueen confirmaron la salida de sus respectivos directores creativos: Veronica Leoni y Seán McGirr. Los anuncios llegan en una semana marcada por cambios en las cúpulas creativas de las grandes casas de lujo.

Cambios en las direcciones creativas de Calvin Klein y Alexander McQueen

Aunque ambos diseñadores concluyen su etapa al frente de sus marcas, sus trayectorias y el momento en el que se producen las salidas son distintos. Leoni se despide de Calvin Klein Collection después de cuatro temporadas, mientras que McGirr deja Alexander McQueen tras cerca de tres años en el puesto. Por ahora, ninguna de las dos casas ha revelado quiénes serán sus sucesores.

La diseñadora italiana Veronica Leoni fue nombrada directora creativa de Calvin Klein Collection en mayo de 2024. Su llegada marcó una nueva etapa para la línea de lujo de la firma estadounidense, cuya presencia en las pasarelas se había interrumpido tras la salida de Raf Simons en 2018.

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Leoni presentó su primera colección en febrero de 2025, durante la Semana de la Moda de Nueva York, y firmó cuatro desfiles para la casa. Su propuesta retomó los códigos de minimalismo estadounidense de Calvin Klein a través de la sastrería, las prendas esenciales y las siluetas depuradas, con una interpretación contemporánea de la sensualidad.

Su cuarta y última colección para la firma correspondió a la temporada primavera-verano 2027 y se presentó en Nueva York en septiembre de este año. Antes de incorporarse a Calvin Klein, la diseñadora trabajó con casas como Jil Sander, Céline y Moncler; además, fundó su propia marca, Quira.

La firma agradeció su visión creativa y destacó su contribución al relanzamiento de Collection. También confirmó que esta línea seguirá siendo parte de su estrategia a largo plazo y que anunciará a su nueva dirección creativa próximamente.

Trayectoria y legado de Seán McGirr en Alexander McQueen

Por su parte, Seán McGirr concluye su etapa al frente de Alexander McQueen, casa británica perteneciente al grupo de lujo Kering. El diseñador irlandés asumió la dirección creativa en octubre de 2023, tras la salida de Sarah Burton, quien trabajó durante 26 años en la firma y fue su directora creativa durante 13.

Antes de incorporarse a Alexander McQueen, McGirr encabezó las colecciones de prêt-à-porter de JW Anderson y trabajó en firmas como Dries Van Noten, Uniqlo y Burberry.

Durante su gestión, el diseñador desarrolló una propuesta que dialogaba con el legado de Lee Alexander McQueen desde una perspectiva contemporánea. Su colección primavera-verano 2027, presentada en septiembre, marcó además el regreso de la casa a Londres para la Semana de la Moda de Londres, una decisión que reforzó el vínculo de la firma con la ciudad y su escena creativa.

En su comunicado, Kering agradeció la contribución de McGirr y señaló que busca establecer una nueva dirección para la casa, apoyada en su tradición de sastrería, creatividad y espíritu rebelde. La firma adelantó que anunciará próximamente quién asumirá el liderazgo creativo y que la nueva dirección debutará en Londres.

Las salidas abren interrogantes sobre el futuro creativo de dos casas con identidades muy diferentes. Mientras Calvin Klein busca dar continuidad a su línea de lujo y a su característico minimalismo estadounidense, Alexander McQueen se prepara para una nueva etapa que mantenga vivo su lenguaje de sastrería, experimentación y rebeldía.

Por ahora, ambas firmas mantienen pendiente el anuncio de sus próximos responsables creativos. Sus nombramientos serán clave para conocer cómo evolucionarán sus colecciones y qué nuevas interpretaciones propondrán para sus siguientes temporadas.