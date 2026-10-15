Yeri Mua celebra detención de su exnovio, Naim Darrechi, en Madrid

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- La detención de Naim Darrechi en el aeropuerto de Madrid, el miércoles 14 de octubre, volvió a poner al influencer español en el centro de la polémica. La noticia fue difundida por su amigo Derek Trejo, quien esperaba encontrarse con él en España.

La noticia comenzó a circular luego de que Derek publicara una historia en Instagram para contar que Naim había sido detenido cuando llegó al aeropuerto de Madrid.

El influencer explicó que ambos tenían planes de reunirse en España, aunque habían viajado en vuelos distintos. La idea era encontrarse al llegar y compartir alojamiento durante su estancia; sin embargo, Darrechi nunca apareció en el lugar acordado.

Tras esperar aproximadamente dos horas, Trejo recibió un mensaje en el que le informaron sobre la detención de su amigo. Preocupado por lo ocurrido, decidió compartir la noticia con sus seguidores y señaló que intentaría comunicarse con la familia del español para conocer más detalles.

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"Gente, detuvieron a Naim aquí en el aeropuerto, me están diciendo ahorita en este momento. Voy a hablar con su familia y porfa, que todo esté bien", comentó.

Más tarde, durante una transmisión en vivo en Kick, Derek volvió a hablar del tema y explicó que Darrechi tenía muchas ganas de regresar a su país para reencontrarse con sus familiares y amigos.

"Él tenía mucha ilusión de venir aquí a su país y ver a sus amigos y su familia", expresó.

Sin embargo, no se dieron a conocer detalles concluyentes sobre el motivo de la detención.

Yeri Mua reacciona a la detención de su exnovio

Mientras los seguidores intentaban averiguar qué había ocurrido con Darrechi, Yeri Mua publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram.

La cantante, conocida en redes como la "Bratz jarocha", compartió primero un video en el que habló de lo bien que estaba pasando el día. Aunque inicialmente no mencionó de manera directa a su expareja, sus palabras fueron interpretadas por los usuarios como una reacción a la noticia.

"Hoy es un hermoso,oso,oso,oso día. Fabuloso día. Es un increíble día, ¿no lo creen? Hoy están pasando cosas maravillosas [...] Así que le deseo lo mejor, a los mejores. Y lo peor, a los peores", expresó.

Asimismo, en una segunda publicación fue todavía más directa. En ella, Yeri apareció bailando y acompañó el video con una frase que despejó las dudas de sus seguidores sobre a quién iba dirigido el mensaje.

"Metieron preso a mi ex", escribió.

Liberación y contexto de la relación conflictiva

La detención no se prolongó demasiado. Este jueves 15 de octubre, Darrechi publicó una historia en su cuenta de Instagram para informar que ya se encontraba fuera y que estaba bien.

Sin embargo, aunque el propio influencer confirmó que había salido, no se ofrecieron detalles suficientes para conocer las circunstancias exactas del arresto ni las razones por las que recuperó la libertad, ya que dijo, las dará a las 12:00 hrs por medio de Kick.

La historia sentimental entre Yeri MUA y Naim Darrechi comenzó en 2023 y desde sus primeros meses estuvo rodeada de comentarios y controversias.

En aquel momento, el español ya había sido señalado de ejercer violencia durante sus antiguas relaciones. A pesar de esos antecedentes, la cantante de reggaeton decidió iniciar un noviazgo con él.

Al principio, ambos parecían llevar una relación intensa. Se les veía juntos con frecuencia, compartían momentos de su vida privada y comenzaron a crear contenido para sus respectivas plataformas digitales. Incluso llegaron a compartir vivienda durante algunos periodos.

Con el tiempo, la situación cambió y los conflictos comenzaron a ocupar un lugar en su historia. Uno de los episodios que más comentarios provocó fue cuando Darrechi le escupió en el rostro a Yeri, un hecho que quedó expuesto ante la audiencia.

Posteriormente, algunos seguidores señalaron que la influencer tenía moretones en el cuerpo, lo que desató especulaciones sobre posibles episodios de violencia dentro de la relación.

No obstante no todo quedó ahí, pues la tensión aumentó cuando Yeri reveló que estaba embarazada del español. Lejos de representar una etapa tranquila para la pareja, la noticia llegó en medio de una crisis sentimental que terminó por alejar a ambos.

Tras dar a conocer su embarazo, la influencer explicó a sus seguidores que ya no quería continuar su relación con Darrechi. Sus declaraciones dieron paso a una serie de revelaciones sobre las experiencias que, según relató, había vivido durante el noviazgo.

Yeri aseguró haber sufrido distintos tipos de violencia y, tiempo después, volvió a referirse al tema para afirmar que el español la golpeó mientras estaba embarazada.

En medio de aquella situación, la cantante también habló sobre el dilema que enfrentó respecto a continuar o no con el embarazo. Finalmente, decidió no hacerlo, pues explicó que no deseaba mantener un vínculo con una persona con la que había atravesado una relación tan conflictiva.

También, contó que había intentado denunciar a Darrechi, pero aseguró que su queja no procedió, por lo que manifestó su inconformidad con lo ocurrido y cuestionó la falta de consecuencias ante las situaciones que, según sus declaraciones, había vivido durante la relación.

Además, sostuvo que el creador de contenido había reconocido anteriormente haber abusado sexualmente de otras mujeres y criticó que, desde su perspectiva, no se hubieran tomado medidas al respecto.