Laura Bozzo es trasladada al Hospital General de la CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- Laura Bozzo fue trasladada de Acapulco a la Ciudad de México tras sufrir complicaciones intestinales por una cirugía, la conductora está acompañada de sus dos hijas, Victoria y Alejandra de la Fuente.

Detalles confirmados sobre el traslado y estado de salud

Bozzo, de 75 años, llegó en ambulancia al Hospital General, pasadas las 19:00 horas; aunque las hijas de la conductora fueron cuestionadas por el programa "Hoy" sobre la salud de su madre, las mujeres se cubrieron el rostro con cobijas y no dieron declaraciones.

El asistente de la peruana, Aarón Guerrero, negó que Laura se esté debatiendo entre la vida y la muerte, como se especuló en algunos medios y redes sociales, negó que esté intubada y precisó que más adelante las hijas de Laura informarán sobre su evolución.

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"Está estable, pero sí hay unos temas de unos especialistas que por la lejanía de Acapulco no se encuentran allá, es por ello que la trajimos a la Ciudad de México", precisó.

Procedimiento quirúrgico y evolución médica

Agregó que Bozzo está sedada porque se hizo un procedimiento quirúrgico; la conductora tiene un problema intestinal, y fue intervenida por una úlcera, y la complicación vino después de la cirugía, por lo que fue intervenida de emergencia.

Laura llegó consciente a la Ciudad de México aunque con dolor abdominal y deshidratación; confesó que ni él ni la familia se imaginaron que tuviera que ser intervenida de emergencia luego de las complicaciones.

Previo a su llegada a la Ciudad de México, la conductora, famosa por encabezar varios talk show, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que agradeció el cariño del público y sentenció: "de esta momia no se libran".