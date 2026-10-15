logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se queja RGC de municipio por "bloqueo" de obras o intervenciones

Rechazó que trabajadores de Seduvop estuvieran descargando basura, cuando fueron detenidos el norte de la capital

Por Rubén Pacheco

Octubre 15, 2026 02:50 p.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Pulso

Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aunque el municipio multó y puso a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) a tres empleados de la Seduvop por tirar desechos de forma clandestina en un predio del norte de la capital, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la diligencia de la policía capitalina se trató de una mentira.

      Según la versión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, en el lugar se ubicó una camioneta Ford F-450, modelo 2011, de la cual tres empleados con chalecos de la dependencia estatal tiraban maleza, ramas y muebles.

      El mandatario estatal confirmó que los trabajadores estaban donde fueron detenidos por los oficiales municipales, pero no se encontraban descargando basura de la camioneta, sino recogiéndola.

      Aseguró que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) no solo lleva a cabo tareas de limpieza en ese sector, sino en otros lotes baldíos de la capital potosina.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Multan a personal de Seduvop por basura en tiradero clandestino

      El área de Ecología capitalina no descarta consecuencias penales

      Sostuvo que existe una "orden" expresa del Ayuntamiento para detener toda obra o intervención donde participe personal del Gobierno del Estado. "Y nosotros lo vamos a seguir haciendo, no vamos a parar", adelantó.

      "Es una mentira también (que hayan estado tirando basura). La verdad, vuelvo a lo mismo: es un caso que desgraciadamente el Ayuntamiento quiere hacer político en todos los sentidos", remató.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Se queja RGC de municipio por bloqueo de obras o intervenciones
      Se queja RGC de municipio por bloqueo de obras o intervenciones

      Se queja RGC de municipio por "bloqueo" de obras o intervenciones

      SLP

      Rubén Pacheco

      Rechazó que trabajadores de Seduvop estuvieran descargando basura, cuando fueron detenidos el norte de la capital

      Grupos políticos, detrás de protestas en FCA y Derecho: Zermeño
      Grupos políticos, detrás de protestas en FCA y Derecho: Zermeño

      Grupos políticos, detrás de protestas en FCA y Derecho: Zermeño

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El rector habló sobre los paros que afectan las actividades en dichas Facultades de la UASLP

      Pide Congreso casi 350 mdp para 2027; el 86.9% es para sueldos
      Pide Congreso casi 350 mdp para 2027; el 86.9% es para sueldos

      Pide Congreso casi 350 mdp para 2027; el 86.9% es para sueldos

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Para las consultas pendientes, el Congreso contempla 10.5 millones de pesos

      Sancionarían de nuevo a Mexichem por contaminación de río
      Sancionarían de nuevo a Mexichem por contaminación de río

      Sancionarían de nuevo a Mexichem por contaminación de río

      SLP

      Rubén Pacheco

      Desde el año pasado, se realizaron muestreos y encontraron mercurio en San Nicolás Tolentino