Se queja RGC de municipio por "bloqueo" de obras o intervenciones

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Aunque el municipio multó y puso a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) a tres empleados de la Seduvop por tirar desechos de forma clandestina en un predio del norte de la capital, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la diligencia de la policía capitalina se trató de una mentira.

Según la versión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, en el lugar se ubicó una camioneta Ford F-450, modelo 2011, de la cual tres empleados con chalecos de la dependencia estatal tiraban maleza, ramas y muebles.

El mandatario estatal confirmó que los trabajadores estaban donde fueron detenidos por los oficiales municipales, pero no se encontraban descargando basura de la camioneta, sino recogiéndola.

Aseguró que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) no solo lleva a cabo tareas de limpieza en ese sector, sino en otros lotes baldíos de la capital potosina.

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#SLP | Se queja Gallardo del municipio capitalino por intentos de "bloqueo" de obras o intervenciones estatales. Checa la nota: ?? https://t.co/u6RB7HqbuC https://t.co/IMdtjinDtW — Pulso Online (@pulso_mx) October 15, 2026

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Sostuvo que existe una "orden" expresa del Ayuntamiento para detener toda obra o intervención donde participe personal del Gobierno del Estado. "Y nosotros lo vamos a seguir haciendo, no vamos a parar", adelantó.

"Es una mentira también (que hayan estado tirando basura). La verdad, vuelvo a lo mismo: es un caso que desgraciadamente el Ayuntamiento quiere hacer político en todos los sentidos", remató.