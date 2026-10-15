Hallan el cuerpo de una mujer en zona turística de Mazatlán

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CULIACÁN, Sin., octubre 15 (EL UNIVERSAL).- En un camino que conduce a la zona turística de Cerritos, en la ciudad de Mazatlán, fue descubierto el cuerpo de una mujer con disparos, envuelta en una tela. Con este hallazgo suman cinco el número de féminas que han muerto en forma violenta en dicho municipio en el transcurso de este mes.

Mazatlán: hallazgo cuerpo mujer con disparos

Las policías municipal y estatal, en atención a una llamada a las líneas de emergencia sobre una persona tirada en la vía pública, acudieron al lugar y descubrieron que se trataba del cuerpo de una mujer, por lo que delimitaron el lugar y notificaron a la Fiscalía General del Estado sobre el hallazgo.

Se conoce que la víctima fue encontrada a un costado del boulevard Marina Mazatlán, en un camino que lleva a la zona de Cerritos, en Mazatlán, por lo que los peritos de la Fiscalía General del Estado que llegaron al sitio, recopilaron todas las evidencias y dispusieron el levantamiento del cuerpo para practicarle la necropsia de ley.

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Investigación y contexto de feminicidios en Mazatlán

En la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán, sólo hace cuatro días, una mujer adulta, identificada como maestra, sin que se conozca su nombre, fue asesinada en el interior de su casa, presuntamente con un instrumento punzocortante.

Los investigadores y peritos en criminalística recopilaron todas las evidencias y testimonios sobre esta muerte, para abrir una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, sin que se diera a conocer el nombre de la víctima.